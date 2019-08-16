Из-за строительства трамвайных путей до Пышмы в Екатеринбурге закроется движение троллейбуса №13

12:50 | 17.08.2019

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге с 17 августа по 5 сентября будет закрыто движение троллейбуса №13, об этом сообщили в ЕТТУ. Маршрут отменят из-за строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму.



Уточняется, что для прокладки трамвайных путей будут реконструировать улично-дорожную сеть на перекрёстке Фрезеровщиков - Старых Большевиков.



Напомним, что по той же причине с 5 августа по 20 октября закрыт участок проспекта Космонавтов (от дома №204 до здания №30 по улице Березовой). В Верхней Пышме с апреля по 30 октября перекрыт Успенский проспект.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»