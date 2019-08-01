Из-за ремонта в августе в Екатеринбурге будет перекрыт ряд улиц

19:04 | 6.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице из-за плановых ремонтных работ в августе перекроют ряд улиц.



Так, движение автотранспорта до 6 сентября будет закрыто на перекрёстке улиц Мичурина и Тверитина. Водителям придётся объезжать участок по Восточной, Большакова и Мичурина. Также для водителей перекроют движение по Красноармейской (от парка имени Павлика Морозова до Декабристов и от улицы Декабристов до дома №92а по Красноармейской). Этот участок автомобилисты смогут объехать по Белинского, Декабристов, Тверитина, Луначарского и проезду вдоль парка имени Павлика Морозова.



По улице Калинина от дома №26а до дома №28 по улице Индустрии движение будет закрыто до 25 сентября. Водители смогут объехать этот участок по улицам Индустрии, Уральских рабочих, Стахановской, Кировградской, проспекту Орджоникидзе.



В селе Горный Щит по улице Кирова от Колхозной до Ленина движение закроют до 25 августа, а с 15 августа по 7 октября будет перекрыто движение по Колхозной от Кирова до Буденного.



Движение также закроется на пересечении Шейнкмана и Попова до 14 августа, по улице Библиотечной от Гагарина до Мира до 15 октября и по дублеру Краснолесья от Чкалова до дома №74 по улице Краснолесья также до 15 октября.



Отметим, что с полным графиком перекрытий улиц можно ознакомиться на официальном сайте городской Администрации.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»