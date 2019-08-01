Екатеринбургский парк имени Павлика Морозова подвергнется ремонтным работам

12:15 | 2.08.2019

Фото: znak.com

В Екатеринбурге парк имени Павлика Морозова огородили строительным заборами. По словам представителей пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании сегодня здесь начали готовить площадку к реконструкции участка тепломагистрали, проходящего через сквер.



Как сказали в ЕТК, трубопровод в парке работал более 30 лет, следовательно, его необходимо заменить. Согласно паспорту проекта реконструкции, размещенном на заборе сквера, планируется, что работы закончатся 30 октября.



На время проведения замены трубопровода в парке для посетителей организуют проход со второго по 30 августа от главного входа в парк до здания УрФУ, а с 30 августа по 10 октября — от центрального входа по переходным мосткам. Центральная аллея будет огорожена.



Также во время ремонтных работ будут демонтировать плитку и выкапывать несколько кустарников. Отмечается, что после работ благоустройства в парке восстановят.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»