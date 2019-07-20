В Екатеринбурге открыли выход из метро прямо в ТРЦ «Гринвич»

Фото: Артем Устюжанин/E1.RU

Дополнительный вход на станцию метро «Геологическая» из торгового центра «Гринвич» открылся сегодня в Екатеринбурге. Такой же выход планируют построить из «Пассажа».На строительство дополнительного входа общества «Малышева 73» потратила 815 млн рублей.Отметим, что станция «Геологическая» в случае открытия второй ветки метро станет пересадочной, количество пассажиров резко возрастет и дополнительный вход будет необходим.