Новости дня
14:20 | 21.07.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом
«Сейчас «Уралэлектромедь» по праву считается одним из флагманов цветной металлургии не только в России, но и в мире. Реализация крупных инвестиционных проектов, таких как модернизация электролизного производства, позволила нам в прошлом году выпустить рекордные для предприятия 400 тысяч тонн катодной меди, – сказал главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королев. – Но главное богатство – это наш люди, коллектив, который хранит трудовые традиции, заложенные 85 лет назад, и уверенно отвечает на современные вызовы».
Сегодня на городском стадионе развернулось традиционное яркое действо – карнавальное шествие «Юбилейный сувенир». Его участниками стали 23 подразделения АО «Уралэлектромедь» и 11 коллективов предприятий и организаций Верхней Пышмы. В красочных колоннах зрители увидели «Космический взрыв», «Лабораторию чудес», «Цыганский табор», «Игру престолов», персонажей сказов Бажова и многое другое.
«Мы проводим уже 19-ый карнавал в Верхней Пышме. Это большой красочный праздник, объединяющий коллег и горожан. Сегодня организации Верхней Пышмы и многочисленные колонны нашего предприятия дарят на юбилей городу и заводу красочные мини-спектакли, которые они готовили в течение нескольких месяцев», –пояснил директор по общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Мирослав Медведев.
На несколько часов Верхняя Пышма превратилась в Рио-де-Жанейро. Огромную «ожившую» машину представило зрителям Транспортное управление АО «Уралэлектромедь». Работники медеплавильного цеха предприятия перевоплотились в древних египтян. Впервые участниками карнавала стали сотрудники филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» из Кировграда. Заводчане привезли в Верхнюю Пышму «Черную жемчужину» и капитана Джека Воробья.
Центральная лаборатория АО «Уралэлектромедь» развернула на стадионе настоящую «Лабораторию чудес». После демонстрации химических процессов гости праздника наблюдали «Космический взрыв» с участием заводчан цеха приемки и переработки шихты АО «Уралэлектромедь». Историю о том, как оказался «Вовка в Медном царстве», «написали» в своем сценическом представлении работники энергоцеха.
Кульминацией праздничного действия стал юбилейный флешмоб. Сотни заводчан выстроились сначала в виде числа 85, а затем - 165.
Вечером горожан ждал большой концерт с участием звёзд российской эстрады. На сцену вышли группы «Белый орел», «Жуки» и певица Слава.
Около полуночи жители и гости города увидели панорамный 10-минутный фейерверк с высотой подъема «огней» до 200 метров.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:16 | 21.07.2019
Ушли из дома и не вернулись: в Свердловской области пропали дети
16:41 | 21.07.2019
Екатеринбург и пригород на одно утро превратились в Венецию
16:30 | 21.07.2019
Дожди, ливни и грозы: погода в Свердловской области на ближайшие дни
15:25 | 21.07.2019
Пропавшего уральского бизнесмена нашли висящим в петле на дереве
14:20 | 21.07.2019
Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом
11:42 | 21.07.2019
Пропавшую в Екатеринбурге бабушку нашли в лесу без сознания
10:13 | 21.07.2019
Под Екатеринбургом произошло ДТП, из-за которого подросток попал в реанимацию. Виновник скрылся с места
09:41 | 21.07.2019
Человек на Infinity несколько раз попытался сбить мужчину с годовалым ребёнком под Екатеринбургом
09:12 | 21.07.2019
Ходит по Малышева с бутылкой в руке и что-то кричит: в Свердловской области разыскивают женщину
03:30 | 21.07.2019
Работу выпускницы пермской художественной школы им. Широкова разместят в Третьяковской галерее
19:46 | 20.07.2019
Признаки жизни подаёт: в Екатеринбурге с седьмого этажа упал мужчина
18:15 | 20.07.2019
Режим ЧС снят в Кудымкарском и Юрлинском округах Прикамья
18:04 | 20.07.2019
В Нижнем Тагиле в реке обнаружено тело пропавшего три дня назад мужчины
17:02 | 20.07.2019
Уральское главное управление Банка России отменило санкции, введённые правительством в 2015 году, на ввоз фруктов из Европы
15:07 | 20.07.2019
С шапкой по миру: Николаю Коляде не хватает денег для «Коляда-Plays»
11:28 | 20.07.2019
В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение
09:30 | 20.07.2019
В Екатеринбурге разыскивают серийного вора велосипедов
08:54 | 20.07.2019
На земле остались следы крови: в центре Екатеринбурга ночью в ДТП пострадал человек
08:24 | 20.07.2019
В Екатеринбурге в ДТП пострадал семилетний мальчик
19:43 | 19.07.2019
И покушать, и в конкурсах поучаствовать: в Екатеринбурге в ЦПКиО состоится фестиваль окрошки
18:55 | 19.07.2019
В Екатеринбурге вынесен приговор по резонансному делу автоподставщиков
18:24 | 19.07.2019
Работы отнимут больше года: в Горном Щите в Екатеринбурге перекроют движение по плотине
18:05 | 19.07.2019
В Свердловской области пропал дедушка
18:02 | 19.07.2019
В выходные в Свердловской области станет прохладнее
17:50 | 19.07.2019
В Перми завершен ремонт улицы Сергея Суханова от 1-й Красноармейской до Белинского
17:48 | 19.07.2019
В Курганской области закрыли магазин из-за жуткой антисанитарии
17:41 | 19.07.2019
Житель Зауралья убил односельчанина и сжег его в автомобиле
17:22 | 19.07.2019
Гостиный двор в Кунгуре восстановят за полмиллиарда рублей