Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Накануне, 20 июля, в медной столице Урала – городе Верхняя Пышма отметили День металлурга. В этом году праздник встречают в особом настроении, градообразующему предприятию – АО «Уралэлектромедь» исполнилось 85 лет, а город отметил своё 165-летие.«Сейчас «Уралэлектромедь» по праву считается одним из флагманов цветной металлургии не только в России, но и в мире. Реализация крупных инвестиционных проектов, таких как модернизация электролизного производства, позволила нам в прошлом году выпустить рекордные для предприятия 400 тысяч тонн катодной меди, – сказал главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королев. – Но главное богатство – это наш люди, коллектив, который хранит трудовые традиции, заложенные 85 лет назад, и уверенно отвечает на современные вызовы».Сегодня на городском стадионе развернулось традиционное яркое действо – карнавальное шествие «Юбилейный сувенир». Его участниками стали 23 подразделения АО «Уралэлектромедь» и 11 коллективов предприятий и организаций Верхней Пышмы. В красочных колоннах зрители увидели «Космический взрыв», «Лабораторию чудес», «Цыганский табор», «Игру престолов», персонажей сказов Бажова и многое другое.«Мы проводим уже 19-ый карнавал в Верхней Пышме. Это большой красочный праздник, объединяющий коллег и горожан. Сегодня организации Верхней Пышмы и многочисленные колонны нашего предприятия дарят на юбилей городу и заводу красочные мини-спектакли, которые они готовили в течение нескольких месяцев», –пояснил директор по общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Мирослав Медведев.На несколько часов Верхняя Пышма превратилась в Рио-де-Жанейро. Огромную «ожившую» машину представило зрителям Транспортное управление АО «Уралэлектромедь». Работники медеплавильного цеха предприятия перевоплотились в древних египтян. Впервые участниками карнавала стали сотрудники филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» из Кировграда. Заводчане привезли в Верхнюю Пышму «Черную жемчужину» и капитана Джека Воробья.Центральная лаборатория АО «Уралэлектромедь» развернула на стадионе настоящую «Лабораторию чудес». После демонстрации химических процессов гости праздника наблюдали «Космический взрыв» с участием заводчан цеха приемки и переработки шихты АО «Уралэлектромедь». Историю о том, как оказался «Вовка в Медном царстве», «написали» в своем сценическом представлении работники энергоцеха.Кульминацией праздничного действия стал юбилейный флешмоб. Сотни заводчан выстроились сначала в виде числа 85, а затем - 165.Вечером горожан ждал большой концерт с участием звёзд российской эстрады. На сцену вышли группы «Белый орел», «Жуки» и певица Слава.Около полуночи жители и гости города увидели панорамный 10-минутный фейерверк с высотой подъема «огней» до 200 метров.