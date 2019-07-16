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14:20 | 21.07.2019

Фото: Пресс-служба УГМК

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Накануне, 20 июля, в медной столице Урала – городе Верхняя Пышма отметили День металлурга. В этом году праздник встречают в особом настроении, градообразующему предприятию – АО «Уралэлектромедь» исполнилось 85 лет, а город отметил своё 165-летие.

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

«Сейчас «Уралэлектромедь» по праву считается одним из флагманов цветной металлургии не только в России, но и в мире. Реализация крупных инвестиционных проектов, таких как модернизация электролизного производства, позволила нам в прошлом году выпустить рекордные для предприятия 400 тысяч тонн катодной меди, – сказал главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королев. – Но главное богатство – это наш люди, коллектив, который хранит трудовые традиции, заложенные 85 лет назад, и уверенно отвечает на современные вызовы».

Сегодня на городском стадионе развернулось традиционное яркое действо – карнавальное шествие «Юбилейный сувенир». Его участниками стали 23 подразделения АО «Уралэлектромедь» и 11 коллективов предприятий и организаций Верхней Пышмы. В красочных колоннах зрители увидели «Космический взрыв», «Лабораторию чудес», «Цыганский табор», «Игру престолов», персонажей сказов Бажова и многое другое.

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

«Мы проводим уже 19-ый карнавал в Верхней Пышме. Это большой красочный праздник, объединяющий коллег и горожан. Сегодня организации Верхней Пышмы и многочисленные колонны нашего предприятия дарят на юбилей городу и заводу красочные мини-спектакли, которые они готовили в течение нескольких месяцев», –пояснил директор по общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Мирослав Медведев.


На несколько часов Верхняя Пышма превратилась в Рио-де-Жанейро. Огромную «ожившую» машину представило зрителям Транспортное управление АО «Уралэлектромедь». Работники медеплавильного цеха предприятия перевоплотились в древних египтян. Впервые участниками карнавала стали сотрудники филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» из Кировграда. Заводчане привезли в Верхнюю Пышму «Черную жемчужину» и капитана Джека Воробья.

Центральная лаборатория АО «Уралэлектромедь» развернула на стадионе настоящую «Лабораторию чудес». После демонстрации химических процессов гости праздника наблюдали «Космический взрыв» с участием заводчан цеха приемки и переработки шихты АО «Уралэлектромедь». Историю о том, как оказался «Вовка в Медном царстве», «написали» в своем сценическом представлении работники энергоцеха.

Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным карнавалом

Кульминацией праздничного действия стал юбилейный флешмоб. Сотни заводчан выстроились сначала в виде числа 85, а затем - 165.

Вечером горожан ждал большой концерт с участием звёзд российской эстрады. На сцену вышли группы «Белый орел», «Жуки» и певица Слава.


Около полуночи жители и гости города увидели панорамный 10-минутный фейерверк с высотой подъема «огней» до 200 метров.

© «Вечерние Ведомости»

 


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