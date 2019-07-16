Стрит-арт с изображением банки майонеза ЕЖК появился в уральской столице

13:14 | 19.07.2019

Фото: e1.ru

На Мичурина, 206 в Екатеринбурге появилось необычное граффити с изображением банки майонеза. Необычный арт создала художница Лена Шубенцева, которая стала известной после того, как превратила в арт-объект пломбы ФСО, оставшиеся после приезда Владимира Путина.



На нарисованной банке написано «Провансаль - наша скрепа». Пока что непонятно, является ли изображение рекламой, но надпись звучит забавно и, как заметили екатеринбуржцы, вполне правдиво.