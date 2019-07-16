Новости дня
13:14 | 19.07.2019
Фото: e1.ru
Стрит-арт с изображением банки майонеза ЕЖК появился в уральской столице
На нарисованной банке написано «Провансаль - наша скрепа». Пока что непонятно, является ли изображение рекламой, но надпись звучит забавно и, как заметили екатеринбуржцы, вполне правдиво.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:31 | 19.07.2019
Развлекательный центр в Серове закрыли из-за нарушения правил техники безопасности
14:15 | 19.07.2019
В Зеленой Роще устанавливают забор и начинают реконструкцию
13:22 | 19.07.2019
С 21 июля в Перми пассажиры льготных категорий смогут получить новую проездную карту
13:17 | 19.07.2019
В Прикамье объявлен аукцион на поставку мобильного «Кванториума»
13:14 | 19.07.2019
Стрит-арт с изображением банки майонеза ЕЖК появился в уральской столице
12:50 | 19.07.2019
В ближайшие три дня в Зауралье сохранится высокая пожарная опасность
12:39 | 19.07.2019
В Краснотурьинске открыли новый детсад
12:31 | 19.07.2019
В Шадринске «пьяный» отдых на пляже закончился трагедией
12:29 | 19.07.2019
С сентября «Победа» начнет летать из Перми в Санкт-Петербург
12:24 | 19.07.2019
В Курганской области создадут Ассоциацию управляющих организаций
12:22 | 19.07.2019
Пермский политех вошел в топ-20 технических вузов России
12:16 | 19.07.2019
В Екатеринбурге стартует первенство по парусному спорту
12:15 | 19.07.2019
Выходные в Перми будут теплыми
11:49 | 19.07.2019
Ниже в стране нет: как свердловское правительство повышает прожиточный минимум пенсионерам
11:22 | 19.07.2019
Шарташский рынок эвакуировали из-за сообщения о минировании
10:50 | 19.07.2019
Минимум одежды, максимум пользы: составляем капсульный гардероб для летнего путешествия
10:32 | 19.07.2019
В Екатеринбурге поджигатели автомобилей попали на видео
10:03 | 19.07.2019
Самолет авиакомпании Utair, направлявшийся в Сургут, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
09:47 | 19.07.2019
В конце лета в уральской столице запустят велошеринг
09:36 | 19.07.2019
Праздник к нам идёт: предприятия УГМК отметят День металлурга производственными рекордами, карнавалами и концертами звезд эстрады
09:32 | 19.07.2019
В Первоуральске пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа
09:21 | 19.07.2019
Фронтовик из Екатеринбурга лишился квартиры, подаренной Путиным, из-за собственной внучки
01:15 | 19.07.2019
Генерал из Екатеринбурга назначен заместителем председателя правительства Республики Тыва
20:30 | 18.07.2019
В больнице Екатеринбурга внедрили международные стандарты оказания хирургической помощи
19:48 | 18.07.2019
Свердловчанину из Серова грозит до 7 лет лишения свободы из-за подозрений в краже паспорта, банковской карты и телефона
18:58 | 18.07.2019
В Новоуральске полиция задержала 18-летнего свердловчанина, подозреваемого в краже аккумуляторов
18:42 | 18.07.2019
Благоустройство дворов в городе Перми идет под депутатским контролем
18:31 | 18.07.2019
В Екатеринбурге 19 июля пройдёт первенство по парусному спорту