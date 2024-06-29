На ЕКАДе насмерть сбили пешехода





– сказали в екатеринбургской ГИБДД. «В результате ДТП пешеход-мужчина 1989 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером, около 22.50 на 11-м километре ЕКАДа 72-летний водитель «Хонды Цивик» насмерть сбил 35-летнего пешехода, переходившего через дорогу в неподходящем для этого месте.Водитель в разговоре с сотрудниками ГИБДД рассказал, что ехал в сторону «Кольцово» со стороны ТЭЦ со скоростью не более 60 километров в час, когда в потоке машин на дорогу неожиданно выскочил пешеход. Пожилой водитель стал тормозить, но избежать столкновения с мужчиной на проезжей части ему не удалось.В пресс-группе пешеходов призывают ходить движение только по тротуарам, а где их нет – по обочинам или краю проезжей части навстречу движению, не создавая помех транспорту.