Три человека пострадали в ДТП с гружёным трубами грузовиком на свердловской трассе





– сообщили в пресс-группе. «На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены необходимые процессуальные действия. По факту аварии проводится поверка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 2 июля, на 67-м километре свердловской трассы «Серов – Североуральск – Ивдель» столкнулись легковые «Рено Дастер» с прицепом, «Ниссан Тино» и «Фотон Ауман», гружёный трубами. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребёнок.Как рассказали в УГБИДД по Свердловской области, 60-летний водитель «Рено», житель Среднеуральска, возвращался домой из Серова вместе со своим внуком, но по каким-то причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фотоном» и «Ниссаном». Известно, что после аварии немолодого водителя госпитализировали в реанимационное отделение Североуральской городской больницы. Его 11-летнему внуку и 30-летнему водителю «Ниссана» также потребовалась медицинская помощь. Водитель «Фотона» в порядке.