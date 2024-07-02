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В «зелёном коридоре» Кольцово остановили пассажирку с незадекларированными сувенирами
Фото: Уральское таможенное управление
В «зелёном коридоре» Кольцово сотрудники таможенной службы остановили пассажирку с почти 13-ю килограммами сувенирной продукции, на которую не было декларации.
Как объяснил начальник таможенного поста Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик, без декларирования можно перевозить только товары для личного пользования.
Всю партию сувениров у женщины изъяли. Дальнейшую их судьбу будет решать уже суд. Пассажирке же теперь грозит штраф от половины до двукратной стоимости партии. Общая стоимость сувениров, по словам женщины, составляла 50 тысяч рублей.
«В багаже были футболки, бейсболки, толстовки, жетоны, бейджи, ручки, браслеты, воздушные шары с брендом парка виртуальной реальности. Инспекторам 30-летняя пассажирка рассказала, что решила провести мероприятие в Узбекистане, используя бренд екатеринбургской компании»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Как объяснил начальник таможенного поста Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик, без декларирования можно перевозить только товары для личного пользования.
«Любые товары, предназначенные для использования в коммерческих целях, необходимо декларировать в соответствии с законодательством»,
– подчеркнул таможенник.
Всю партию сувениров у женщины изъяли. Дальнейшую их судьбу будет решать уже суд. Пассажирке же теперь грозит штраф от половины до двукратной стоимости партии. Общая стоимость сувениров, по словам женщины, составляла 50 тысяч рублей.
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