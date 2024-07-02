В «зелёном коридоре» Кольцово остановили пассажирку с незадекларированными сувенирами





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В багаже были футболки, бейсболки, толстовки, жетоны, бейджи, ручки, браслеты, воздушные шары с брендом парка виртуальной реальности. Инспекторам 30-летняя пассажирка рассказала, что решила провести мероприятие в Узбекистане, используя бренд екатеринбургской компании»,





– подчеркнул таможенник. «Любые товары, предназначенные для использования в коммерческих целях, необходимо декларировать в соответствии с законодательством»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В «зелёном коридоре» Кольцово сотрудники таможенной службы остановили пассажирку с почти 13-ю килограммами сувенирной продукции, на которую не было декларации.Как объяснил начальник таможенного поста Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик, без декларирования можно перевозить только товары для личного пользования.Всю партию сувениров у женщины изъяли. Дальнейшую их судьбу будет решать уже суд. Пассажирке же теперь грозит штраф от половины до двукратной стоимости партии. Общая стоимость сувениров, по словам женщины, составляла 50 тысяч рублей.