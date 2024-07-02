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В Нижнем Тагиле через суд обязали мэрию отремонтировать лестничный пролёт, под которым ходят дети

11.58 Среда, 3 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Нижнем Тагиле администрацию города через суд обязали отремонтировать лестничный пролёт между домами №13 и №17 на проспекте Строителей, под которым часто проходят дети, учащиеся в 64-й школе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, местные жители давно жаловались на состояние лестничного пролёта, так как под ней часто проходят горожане, в том числе дети, идущие на уроки в школу. В ходе проверки выяснилось, что жалобы имели основания: пролёт давно находится в аварийном состоянии.

В начале прокуратура внесла нижнетагильской мэрии предписание, но так как никакой реакции после этого не последовала, надзорное ведомство обратилось с иском в суд с требованием обязать администрацию отремонтировать лестничный пролёт. Суд с позицией прокурора согласился и удовлетворил требования в полном объёме. Теперь за исполнением судебного решения продолжают следить сотрудники прокуратуры.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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