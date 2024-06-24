Россельхознадзор обнаружил многочисленные нарушения в камышловском приюте для животных





– рассказали «Вечерним ведомостям» в Россельхознадзоре. «Установлено, что в приюте содержится 125 отловленных собак. При этом идентификация и учёт животных не проведены, ветеринарные сопроводительные документы отсутствуют, условия для хранения биологических отходов не предусмотрены, договоры с организацией, уполномоченной проводить утилизацию биологических отходов, не заключены»,





– подчеркнули в ведомстве. «Все перечисленное является нарушением законодательных актов, в том числе федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Во время проверки приюта для животных «Юго-восток» в Камышлове специалистами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с прокуратурой были выявлены многочисленные нарушения.Кроме этого, лекарства для животных хранятся без какого-либо контроля. В приюте не только не соблюдаются условия для их хранения, но и не ведётся учёт, отсутствует информация о номерах серии, сроках годности и количестве препаратов.На этом ужасы не закачиваются. У животных в клетках нет ни мисок с водой, ни подстилок. Графика кормления и рациона тоже нет. Также инспекторы не смогли выяснить как часть проводится уборка в помещениях приюта. На выгул всех собак выводят через зону карантина, в которой содержатся поступающие в приют животные. Из-за чего здоровые животные рискуют заразиться от непроверенных.Информацию обо всех нарушениях специалисты Россельхознадзора направили в прокуратуру области.