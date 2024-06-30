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Годовой план по капремонту в Свердловской области выполнили на 54%
Фото: Владислав Постников
Региональный оператор, отвечающий за капитальный ремонт общедомового имущества в 72 муниципалитетах Свердловской области, выполнил годовой план по капремонту на 54%.
По данным свердловского ДИПа, с начала года в регионе отремонтировали:
– крыши у 220 домов;
– систему электроснабжения в 77 домах;
– систему холодного водоснабжения в 107 домах;
– инфраструктуру горячего водоснабжения обновлена в 89 домах и водоотведения – в 114 домах;
Также в 40 домах полностью заменили систему теплоснабжения.
«Сейчас все усилия строительных бригад направлены на сезонные виды работ – ремонт инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасадов, подвальных помещений и плоских кровель»,
– пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Станислав Суханов.
По данным свердловского ДИПа, с начала года в регионе отремонтировали:
– крыши у 220 домов;
– систему электроснабжения в 77 домах;
– систему холодного водоснабжения в 107 домах;
– инфраструктуру горячего водоснабжения обновлена в 89 домах и водоотведения – в 114 домах;
Также в 40 домах полностью заменили систему теплоснабжения.
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