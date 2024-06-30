Годовой план по капремонту в Свердловской области выполнили на 54%





– пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Станислав Суханов. «Сейчас все усилия строительных бригад направлены на сезонные виды работ – ремонт инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасадов, подвальных помещений и плоских кровель»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Региональный оператор, отвечающий за капитальный ремонт общедомового имущества в 72 муниципалитетах Свердловской области, выполнил годовой план по капремонту на 54%.По данным свердловского ДИПа, с начала года в регионе отремонтировали:– крыши у 220 домов;– систему электроснабжения в 77 домах;– систему холодного водоснабжения в 107 домах;– инфраструктуру горячего водоснабжения обновлена в 89 домах и водоотведения – в 114 домах;Также в 40 домах полностью заменили систему теплоснабжения.