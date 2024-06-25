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В промзоне Берёзовского загорелся склад с химикатами
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В промзоне Берёзовского произошло крупную возгорание. По данным СМИ, горит склад компании «Петронит», занимающейся производством химической продукции.
Очевидцы в социальных сетях сообщают о взрывах. Однако эту информацию сразу опроверг мэр Березовского Евгений Писцов, пишет «Екатское чтиво». На месте уже работают спасатели.
Телеграм-канал Ural Mash утверждает, что в ближайших СНТ, которые находятся в 700 метрах от места пожара, люди стали экстренно покидать свои дачи.
Издание также со ссылкой на владелицу компании Лану Элинсон сообщает, что горит не только склад компании, но и вся база, где находятся здания других организаций.
Очевидцы в социальных сетях сообщают о взрывах. Однако эту информацию сразу опроверг мэр Березовского Евгений Писцов, пишет «Екатское чтиво». На месте уже работают спасатели.
Телеграм-канал Ural Mash утверждает, что в ближайших СНТ, которые находятся в 700 метрах от места пожара, люди стали экстренно покидать свои дачи.
«Информация передана в ЕДДС. Пожарные на месте занимаются локализацией. Горение происходит на территории предприятия, занимающегося производством металлоконструкций»,
– сообщил Писцов порталу «Е1».
Издание также со ссылкой на владелицу компании Лану Элинсон сообщает, что горит не только склад компании, но и вся база, где находятся здания других организаций.
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