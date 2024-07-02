В Екатеринбурге разрешили 14 июля провести триатлон IronStar

– объяснили в городском управлении по спорту.

«Действительно, вода в центре мегаполиса не подходит для купания и проведения в ней досуга. Однако Международные правила проведения соревнований по плаванию имеют иные критерии, которым вода Городского пруда полностью соответствует. Речь идет о заплыве подготовленных спортсменов в соответствующей экипировке»,