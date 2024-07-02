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В Екатеринбурге разрешили 14 июля провести триатлон IronStar
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге разрешили провести соревнования по триатлону IronStar, несмотря на несоответствие воды в Городском пруду нормам СанПИН.
Ранее о том, что вода в екатеринбургской Исети подходит для соревнований, уже говорил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту уральской столицы Иван Алыпов. В свердловском управлении Роспотребнадзора убеждены, что безопасных для купания водоёмов в регионе нет.
«Действительно, вода в центре мегаполиса не подходит для купания и проведения в ней досуга. Однако Международные правила проведения соревнований по плаванию имеют иные критерии, которым вода Городского пруда полностью соответствует. Речь идет о заплыве подготовленных спортсменов в соответствующей экипировке»,
– объяснили в городском управлении по спорту.
Ранее о том, что вода в екатеринбургской Исети подходит для соревнований, уже говорил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту уральской столицы Иван Алыпов. В свердловском управлении Роспотребнадзора убеждены, что безопасных для купания водоёмов в регионе нет.
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