В мэрии Екатеринбурге прокомментировали ситуацию с аварийным общежитием

– сказали в пресс-службе мэрии.

«Дом признан аварийным в июне 2023 года. В нём 47 жилых помещений в собственности и 14 в соцнайме. Администрация района уже переселила шесть нанимателей и готова предложить жильё оставшимся восьми. В январе 2024 года вышло постановление об изъятии жилых помещений в аварийном доме у собственников. Следующий этап – оценка изымаемого имущества лицензированным оценщиком. Процедура не быстрая, так как требует затрат. По информации администрации Орджоникидзевского района, власти готовы всем желающим жителям этого дома до момента переселения предоставить муниципальное маневренное жилье. Для этого необходимо обратиться в администрацию района. На данный момент жильё предоставлено двум собственникам квартир и двум нанимателям»,