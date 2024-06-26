Валерий Сухих: Новые форматы обучения повышают уровень образовательного процесса вне зависимости от места жительства ребенка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих проверил ход ремонтных работ в образовательных учреждениях Чайковского округа.Совместно с представителями местной администрации и краевого министерства образования и науки Валерий Сухих посетил школу в п. Прикамский Чайковского ГО. Образовательное учреждение объединяет семь корпусов. К обучению привлекают специалистов местных предприятий. К 1 сентября 2024 года здесь планируют открыть «Точку роста» естественно-научной и технологической направленности. Реализация проходит в рамках национального проекта «Образование».Также к началу учебного года планируется открыть «Точку роста» в соседнем поселке Марковский. На её создание выделено 3,2 млн рублей.«Школа – второй дом для каждого ученика. Важно обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения. Новые форматы обучения, масштабная модернизация позволяют повысить уровень образовательного процесса для полноценного развития ребенка вне зависимости от места его жительства», – отметил Валерий Сухих.В Марковской школе реализуется кадетское образование. Её ученики – победители и призеры всероссийских и региональных соревнований. Они входят в состав сборной Пермского края для участия в оборонно-спортивном лагере «Гвардеец» Приволжского федерального округа. В 2023 году школа стала победителем конкурса «Дети решают», который проводится по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.В рамках рабочей поездки Валерий Сухих поздравил лучших выпускников Чайковского округа. В этом году в округе 100 баллов по результатам ЕГЭ получили семь выпускников по пяти предметам, 66 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении». По информации местной администрации, это рекордное количество. Валерий Сухих отметил, что ребята вписали свои имена золотыми буквами в историю не только Чайковского округа, но и всего Пермского края.Также спикер краевого парламента принял участие в традиционном «Школьном фестивале». Участниками мероприятия стали более 300 педагогов из Пермского края. Спикер Законодательного собрания Валерий Сухих поздравил учителей и руководителей образовательных учреждений с успешным окончанием учебного года и вручил благодарственные письма педагогам.