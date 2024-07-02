Пострадавшего в ДТП в Талицком районе подростка-пешехода госпитализировали в Екатеринбург





– сообщили в областной прокуратуре. «Прокуратура Талицкого района взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП. Ведомство даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято органами полиции по результатам доследственной проверки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Подростка, которого в минувший вторник, 2 июля, около 23.00 в Талицком районе сбил «Рендж Ровер», госпитализировали в Екатеринбург. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Сотрудники ведомства намерены проконтролировать проведение доследственной проверки по факту ДТП.Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в результате аварии пешеход 2007 года рождения получил тяжёлые травмы: у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом теменной и височной кости справа. Сначала подростка доставили в реанимационное отделение ГАУЗ Свердловской области «Талицкая центральная районная больница», после чего госпитализировали в Екатеринбург.Обстоятельства аварии ещё выясняются. Известно, что юношу сбили на пешеходном переходе. Точную причину ДТП должны будут установить сотрудники полиции.