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Транспортная прокуратура начала проверку после пожара в электричке «Каменск-Уральский – Екатеринбург»
Фото: Владислав Постников
Сегодня, 3 июля, на железнодорожной станции «Строитель» в одном из вагонов электропоезда №6603 «Каменск-Уральский – Екатеринбург» произошло возгорание. После случившегося транспортная прокуратура организовала проверку.
По данным официального телеграм-канала Уральской транспортной прокуратуры, в поезде загорелись вентиляционные патрубки тягового двигателя. Из-за задымления пассажирам пришлось эвакуироваться в соседние вагоны. К счастью, никто не пострадал.
Общая задержка составила электрички 11 минут.
По данным официального телеграм-канала Уральской транспортной прокуратуры, в поезде загорелись вентиляционные патрубки тягового двигателя. Из-за задымления пассажирам пришлось эвакуироваться в соседние вагоны. К счастью, никто не пострадал.
«На станции "Строитель" огонь был притушен первичными средствами, поезд продолжил движение. В процессе движения вновь появилось задымление, которое ликвидировали в 10 часов 52 минуты на железнодорожной станции "Хризолитовый"»,
– рассказали в ведомстве.
Общая задержка составила электрички 11 минут.
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