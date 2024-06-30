Транспортная прокуратура начала проверку после пожара в электричке «Каменск-Уральский – Екатеринбург»





– рассказали в ведомстве. «На станции "Строитель" огонь был притушен первичными средствами, поезд продолжил движение. В процессе движения вновь появилось задымление, которое ликвидировали в 10 часов 52 минуты на железнодорожной станции "Хризолитовый"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 3 июля, на железнодорожной станции «Строитель» в одном из вагонов электропоезда №6603 «Каменск-Уральский – Екатеринбург» произошло возгорание. После случившегося транспортная прокуратура организовала проверку.По данным официального телеграм-канала Уральской транспортной прокуратуры, в поезде загорелись вентиляционные патрубки тягового двигателя. Из-за задымления пассажирам пришлось эвакуироваться в соседние вагоны. К счастью, никто не пострадал.Общая задержка составила электрички 11 минут.