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Бывшему мужу убитой на Уралмаше сотруднице банка грозит 15 лет
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело об убийстве сотрудницы банка, которую зарезал её бывший муж. Это произошло на Уралмаше, напротив банковского отделения, в котором она работала.
Убийство, о котором идёт речь, произошло 18 мая в 12.16 прямо на глазах у прохожих. Во время ссоры обвиняемый достал нож и несколько раз ударил бывшую супругу в грудь и живот. Девушка скончалась от проникающие колото-резанных ранений груди с повреждением крупных сосудов, сердца и развитием острой кровопотери, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
По версии следствия, поводом для ссоры стала ревность и личная неприязнь. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Известно, что у обвиняемого с погибшей был общий ребёнок – девятилетняя дочь.
Убийство, о котором идёт речь, произошло 18 мая в 12.16 прямо на глазах у прохожих. Во время ссоры обвиняемый достал нож и несколько раз ударил бывшую супругу в грудь и живот. Девушка скончалась от проникающие колото-резанных ранений груди с повреждением крупных сосудов, сердца и развитием острой кровопотери, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
По версии следствия, поводом для ссоры стала ревность и личная неприязнь. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Известно, что у обвиняемого с погибшей был общий ребёнок – девятилетняя дочь.
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