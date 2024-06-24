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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за нерасселения аварийного общежития
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета потребовал доклад по промежуточным результатам расследования недавно возбуждённого в Екатеринбурге уголовного дела о халатности (статья 293 УК РФ) в связи с нерасселением проблемного общежития, признанного аварийным.
О каком общежитии конкретно идёт речь, в центральном аппарате ведомства не сообщают. Однако речь может идти о дома на Шефской, 15. Ранее информационное агентство URA.RU писало об доме, который пережил 14 пожаров, вследствие чего был признан аварийным. Сейчас в нём проживет около 20 человек.
«Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Екатеринбурга, не принимающих мер к расселению жильцов общежития, условия в котором непригодны для проживания»,
– говорится в сообщении Следкома.
О каком общежитии конкретно идёт речь, в центральном аппарате ведомства не сообщают. Однако речь может идти о дома на Шефской, 15. Ранее информационное агентство URA.RU писало об доме, который пережил 14 пожаров, вследствие чего был признан аварийным. Сейчас в нём проживет около 20 человек.
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