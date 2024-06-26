Возрастное ограничение 18+
В Историческом сквере Екатеринбурге приступили к переукладке плитки
Фото: Вечерние ведомости
В Историческом сквере Екатеринбурга начали переукладку плитку, которую анонсировали ещё в мае. Потрескавшиеся плиты планируют заменить, а под шатающимися переделать основание.
На сайте городской администрации сообщается, что специалисты переберут 1,2 квадратных метров покрытия. Из документации госзакупки следует, что плитку будут менять на площади 697 квадратных метров, а основание – на площади 521 квадратного метра.
Напомним, что гранитной плитке в Историческом сквере чуть больше года, на её укладку мэрия потратила 150 миллиона рублей – однако во многих местах за это время она успела разрушиться. На её ремонт администрация города выделила 10,765 миллиона рублей.
На сайте городской администрации сообщается, что специалисты переберут 1,2 квадратных метров покрытия. Из документации госзакупки следует, что плитку будут менять на площади 697 квадратных метров, а основание – на площади 521 квадратного метра.
«Области, где будет идти ремонт, сейчас ограждают строительными щитами. Для пешеходов Исторический сквер останется открытым»,
– обещают в мэрии.
Напомним, что гранитной плитке в Историческом сквере чуть больше года, на её укладку мэрия потратила 150 миллиона рублей – однако во многих местах за это время она успела разрушиться. На её ремонт администрация города выделила 10,765 миллиона рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге собираются вернуть входной арке ЦПКиО имени Маяковского исторический вид
02 июля 2024
02 июля 2024