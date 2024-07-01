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В Камышловском районе в реке Ляга утонул мужчина
Фото: Владислав Постников
В Свердловской области тело мужчины, который пропал в понедельник, обнаружили в реке Ляга в Камышловском районе. Предполагается, что он мог утонуть, когда пошёл купаться.
Теперь обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Спасатели призывают уральцев купаться только на проверенных пляжах в трезвом состоянии. Также в МЧС просят родителей следить за детьми, когда они находятся у воды.
«Сообщение о пропаже поступило 1 июля. Вчера при проведении поисков сотрудниками МЧС России и полиции в реке было обнаружено тело утонувшего мужчины»,
– рассказали в областном МЧС.
Теперь обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Спасатели призывают уральцев купаться только на проверенных пляжах в трезвом состоянии. Также в МЧС просят родителей следить за детьми, когда они находятся у воды.
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