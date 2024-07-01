В Камышловском районе в реке Ляга утонул мужчина





– рассказали в областном МЧС. «Сообщение о пропаже поступило 1 июля. Вчера при проведении поисков сотрудниками МЧС России и полиции в реке было обнаружено тело утонувшего мужчины»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области тело мужчины, который пропал в понедельник, обнаружили в реке Ляга в Камышловском районе. Предполагается, что он мог утонуть, когда пошёл купаться.Теперь обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.Спасатели призывают уральцев купаться только на проверенных пляжах в трезвом состоянии. Также в МЧС просят родителей следить за детьми, когда они находятся у воды.