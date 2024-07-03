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Площадь пожара в промзоне Берёзовского может достигать 2000 «квадратов»
Скрин из видео: «Е1»
В официальном телеграм-канале МЧС России сообщается, что площадь пожара в промышленной зоне Берёзовского может достигать 2000 квадратных метров.
Также в сообщении спасателей говорит о том, что горит склад с горюче-смазочными материалами. Ранее владелица компании «Петронит», занимающейся производством химической продукции, Лана Элисон, склады которой находятся в той же промзоне, заявила, что горит вся база.
В тушении сейчас задействовано более 20 пожарных и 8 единиц техники.
Также в сообщении спасателей говорит о том, что горит склад с горюче-смазочными материалами. Ранее владелица компании «Петронит», занимающейся производством химической продукции, Лана Элисон, склады которой находятся в той же промзоне, заявила, что горит вся база.
В тушении сейчас задействовано более 20 пожарных и 8 единиц техники.
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