Сбербанк и УГМК подписали на выставке «Иннопром-2019» сразу два соглашения о сотрудничестве

Более 23 миллиардов рублей выделит Сбербанк на финансирование крупнейших проектов Уральской горно-металлургической компании. В рамках подписанных соглашений 20 млрд пойдут на развитие ресурсно-сырьевой базы УГМК и обеспечение текущей деятельности холдинга. Также подписанные соглашения предусматривают возможность финансирования строительства трех жилых комплексов в Екатеринбурге в размере 3 млрд рублей.Направления сотрудничества и условия финансирования обозначены в соглашениях, которые на выставке «Иннопром-2019» подписали председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин и генеральный директор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.Так, соглашение, которое банк заключил со строительным дивизионом Группы УГМК, предусматривает финансирование строительства второй очереди ЖК «Изумрудный бор», второй очереди ЖК «Нагорный» и третьей очереди ЖК «Макаровский квартал». Помимо жилых домов, «УГМК-Холдинг» будет развивать социальную инфраструктуру и улично-дорожную сеть, благоустраивать и озеленять территорию. В районах застройки появятся новые детские сады и школы, а от станции метро «Проспект Космонавтов» до Верхней Пышмы планируется проложить трамвайную линию.«Строительные проекты, которые реализует «УГМК-Холдинг», изменят Екатеринбург и обеспечат тысячам горожан новую жизнь в современных комфортных условиях. А реализуемые инвестиционные проекты по развитию ресурсно-сырьевой базы УГМК будут способствовать укреплению реального сектора экономики России. Мы рады быть участниками этих масштабных процессов», – отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.«Сбербанк является одним из ключевых банков-партнеров Группы УГМК. На протяжении долгого времени Сбербанк помогает реализовывать важнейшие проекты Группы в различных отраслях экономики. Мы рады такому успешному долгосрочному сотрудничеству и будем реализовывать эти и будущие проекты вместе с нашими партнерами и дальше», – сказал генеральный директор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын, выразив готовность и дальше сотрудничать с одним из крупнейших банков страны.