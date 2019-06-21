Микроавтобус столкнулся с цементовозом на Пермском тракте в Свердловской области

14:49 | 23.06.2019

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Вчера вечером, около 17:30, на трассе Екатеринбург-Пермь произошла авария с участием микроавтобуса Mercedes и цементовоза. От сильного удара микроавтобус отбросило в отбойник.



Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель цементовоза не учёл дистанцию до впереди идущего транспорта, что и послужило причиной столкновения - большегруз «догнал» Mercedes.



В результате аварии никто не пострадал. Оба транспорт получили повреждения.