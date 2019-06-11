Овощи из-под полы: в Екатеринбурге общественники и журналисты провели рейд по незаконной торговле

Ситуация с несанкционированной уличной торговлей в Екатеринбурге в очередной раз привлекла внимание СМИ и общественников. Сегодня днем, 13 июня, координатор партийного проекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев совместно с журналистами провел рейд в Железнодорожном районе уральской столицы.– Мы проверили две площадки – на перекрестке улиц Техническая – Надеждинская и на улице Пехотинцев. В первом случае выявлено пять самовольно размещенных объектов, в основном это киоски по продаже овощей и фастфудной продукции, во втором случае – на 100-метровом отрезке улицы Пехотинцев от дома №5 до №9 сразу 7 незаконных киосков. Это овощные киоски, ларьки по продаже зелени, палатки с ширпотребом и так далее. У них отсутствуют не только документы на аренду земельного участка, но и свидетельства о регистрации в качестве ИП», – рассказал корреспонденту veved.ru Дмитрий Чукреев.Общественник высказал предположение, что количество таких точек будет только увеличиваться.– С наступлением лета, как показывает практика, появляется все больше нестационарных объектов, владельцы которых не заморачиваются относительно законности их размещения. Мы вскоре с вами увидим летние кафе, «шашлычки», временные точки по продаже арбузов, дынь и так далее. Приобретая продукцию в подобных местах покупатели рискуют собственным здоровьем – найти потом продавца будет очень проблематично, да и привлечь его к ответственности тоже – никаких чеков они не выдают, а значит и доказать факт покупки крайне сложно», – предупреждает общественник.По его словам, в ближайшее время он обратится с запросами в районную прокуратуру , чтобы добиться демонтажа незаконных киосков.