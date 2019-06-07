Самолёт, вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, экстренно вернулся в аэропорт

Накануне, 8 июня, в петербургском аэропорту Пулково совершил экстренную посадку вылетевший в Екатеринбург самолёт «Уральских авиалиний». Пассажиров отправили на другом рейсе.Самолёт вернулся уже через полчаса после взлёта. На борту сработал датчик неисправности одной из гидросистем, слышался громкий свист. Пассажирам сказали, что у самолёта не закрылось шасси.На земле рейс встретили врачи и сотрудники МЧС. Позже всем раздали воду и купоны на еду, а также пассажирам предложили вернуть деньги. Из-за начавшихся возмущений и требований вызвать представителей аэропорта и авиакомпании к пассажирам прибыла группа быстрого реагирования.В 23:50 (по Санкт-Петербургу) объявили, что вылет рейса состоится в 03:10. За пассажирами из Симферополя прилетел новый борт - Airbus A320.