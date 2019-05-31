В Нижних Сергах врачам из роддома, где умерла молодая мама, сделали выговор

В Нижних Сергах в больнице, где после родов в конце февраля умерла молодая мама, сделали выговор врачам. Официальное письмо с соответствующим решением Министерство здравоохранения Свердловской области отправило маме скончавшейся девушки.Также в письме обозначено, что к главврачу Нижнесергинской центральной районной больницы «применены меры финансового воздействия» (по предварительной информации, его лишили премии). С решением Минздрава родные девушки не согласны, ведь, по их мнению, выговор - это не наказание за случившееся.В настоящее время по факту смерти молодой мамы ведётся уголовное дело. Оно передано в отдел по особо важным делам СКР по Свердловской области. По результатам судмедэкспертизы будет установлено, виновата ли в смерти девушки врач, которая принимала роды.Напомним, в конце февраля в Нижнесергинской больнице умерла 21-летняя девушка. После родов у молодой мамы случилось осложнение - выворот матки. Такое может случиться при грубом ведении родов, однако главврач утверждает, что выворот произошёл самопроизвольно.