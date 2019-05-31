В Екатеринбурге состоится семинар «Диалог науки и религии» , посвящённый событиям пребывания израильтян в египетском плену

12:33 | 2.06.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епахрии

В Екатеринбурге 13 июня состоится последний в этом году учебный семинар «Диалог науки и религии». Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, тема семинара: «Археологические доказательства египетского плена и исхода израильтян».



Отмечается, что о событиях пребывания израильтян в египетском плену расскажет заведующий библейско-богословской кафедры Екатеринбургской православной духовной семинарии игумен Моисей (Пилатс). Игумен является автором диссертации об этом периоде еврейской истории и неоднократным участником церковно-археологических экспедиций.



Добавим, что вход на мероприятие свободный, оно состоится в Уральском государственном горном университете на кафедре теологии в 18:00.