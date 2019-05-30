Юнармейцы отряда «Набат» в Невьянске устроили праздник для воспитанников детдома

В рамках проекта «Наставничество» юнармейцы отряда «Набат» совместно с корпорацией «Т Плюс» устроили праздник для воспитанников Невьянского Социально-реабилитационного центра для совершеннолетних (СРЦН).Юнармейцы встретили воспитанников СРЦН у дельфинария, где подготовили и провели для них экскурсию по океанариуму, а затем организовали совместные подвижные игры - разбились на команды и мягкими кубиками старались сбить башню соперников.После игр на свежем воздухе воспитанники СРЦН отправились на представление в дельфинарии.