Из-за снега в Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы

14:23 | 29.04.2019

Сегодня, 29 апреля, репетиция парада Победы в центре Екатеринбурга не состоится из-за погодных условий. Поэтому центр города перекрываться не будет, парковка на площади 1905 года продолжит работу в штатном режиме, сообщили в мэрии.



Следующие репетиции парада Победы запланированы на 3 и 7 мая.



Напомним, за 28 апреля и ночь 29 апреля в Екатеринбурге выпало 90 % месячной нормы осадков. Сегодня утром высота снежного покрова составила 15 см. Из-за снегопада перенесли и общегородской субботник: вместо 30 апреля его проведут 7 мая.