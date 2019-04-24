Упал с горки, а наутро умер: под Североуральском скончался шестилетний ребёнок

17:47 | 27.04.2019

Фото: varlamov.ru

Сегодня утром в посёлке Калья под Североуральском после падения с горки скончался шестилетний мальчик. Мама вызвала «скорую» для ребёнка, однако спасти его так и не удалось.



Вчера мальчик вместе с друзьями катался на горке и упал с неё. Когда ребёнок пришёл домой, он пожаловался маме на головную боль, после чего женщина увидела рану и обработала её. Утром мама почувствовала, что у ребёнка поднялась температура. Женщина незамедлительно вызвала врачей, но мальчик скончался до их приезда.



В настоящее время прокуратура проводит проверку - выясняет, кому принадлежит горка и насколько она пригодна для эксплуатации. Также проверка затронет и работу бригады скорой помощи.



Точные причины смерти шестилетнего мальчика будут известны после судебно-медицинской экспертизы.