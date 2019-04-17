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15:03 | 19.04.2019

Фото: Пресс-служба УГМК

В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей

Сегодня на Площади 1905 года соревновались автомобили, выпущенные в 20-х годах прошлого столетия. Баттл ретрокаров стал одним из мероприятий фестиваля «В движении», который проводится в Екатеринбурге в преддверии ретро-ралли «Кубок Урала». Эти масштабные гонки город впервые примет в середине лета.

В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей

На брусчатку главной городской площади выехали машины из коллекции Музея автомобильной техники УГМК, некогда колесившие по мостовым Парижа и Детройта. На старте заезда заревели моторы «рабочей лошадки» «Ford Model A», а также роскошных «Packard 443» и «Delage DMN». Название последней марки переводится с французского как «элегантность», однако американский «Packard» ничуть не уступает своему визави в дизайне. Старинные авто покорили зрителей своей красотой и заставили поволноваться во время соревнований в маневренности и скорости. Управлять такими машинами, как убедилась публика, нелегко, и те маневры, которые кажутся элементарными для современных автомобилей, представляют немалую трудность для ретрокаров.

В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилейДиректор Музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин.

«Современному водителю довольно сложно управлять такой машиной: значительный радиус поворота, кузов имеет необычную форму, сидение расположено низко, а зеркала и лобовые стекла очень маленькие, дают небольшой обзор», — пояснил директор Музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин.

Оценивал заезд 100-летних машин французский автоэксперт Франсуа Мельсион, впервые прибывший на Урал для знакомства с местным ретросообществом. Он неоднократно выступал в качестве судьи на конкурсах международного уровня, таких как «Louis Vuitton Classic» в Париже, выставка «Pebble Beach Concours d’Elegance» в Калифорнии.

В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилейИзвестный французский автоэксперт Франсуа Мельсион.

«Я рад оказаться на Урале и обнаружить здесь такое увлеченное ретросообщество. Усилия по сохранению старинных авто, которые здесь предпринимаются, вызывают у меня огромное уважение и восхищение. Я также убежден, что автомобиль, сколько бы лет ему ни было, при бережном отношении может служить средством передвижения, что нам сегодня и продемонстрировали», — отметил Франсуа Мельсион.

По итогам соревнования самым маневренным признали «Ford Model A», самым быстрым оказался «Packard», а приз зрительских симпатий за стильный внешний вид достался автомобилю «Delage».

В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей

После показательного заезда горожане тоже прокатились на ретромашинах и почувствовали, каково это быть пассажиром автомобиля из начала прошлого столетия. Сейчас раритеты, участвовавшие в баттле, отправятся на выставочные площадки. «Packard» разместится в выставочном павильоне Музея автомобильной техники УГМК на Плотинке и пробудет в нем около месяца, а «Delage» до середины лета станет экспонироваться в центре искусств «Главный проспект».

В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей«Ford Model A»

«Ford Model A» — вторая конвейерная (массовая) модель легкового автомобиля американской компании Ford Motor Company. Модель производилась до 1931 года. Цена варьировалась от 385 до 1500 долларов в зависимости от типа кузова, компоновок которого насчитывалось более 20. Основными преимуществами автомобиля были простота, надежность, долговечность и относительная дешевизна. Машина поставлялась на западноевропейские рынки — Англию, Францию, Германию, однако большого успеха не имел из-за высоких налогов на мощность. Эта модель оставила колоссальный след в истории отечественного автопрома: по лицензии «Ford A» начали собирать в СССР еще в 1929 году под названием «ГАЗ-А».

В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей«DMN Faux Cabriolet by Figoni»

Французская фирма Delage, основанная Луи Деляжем в 1905 г., специализировалась на производстве эксклюзивных и спортивных машин. Под этим брендом производились исключительно дорогие и престижные машины, которые и выглядели соответствующим образом. Автомобили компании участвовали и побеждали в различных гонках, в том числе в Ле-Мане, Индианаполисе. Модель «Delage DMN» получила признание среди ценителей элегантных и стильных машин. Кузов маневренной машины был произведен в ателье «Figoni», работавшего по индивидуальным заказам, и доставлен в декабре 1929 г. в Лондон заказчику – бельгийскому дипломату Веттеру. Надежность и мощь автомобилей этой марки гармонично сочетались с изяществом и красотой.

В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей«Packard 443 Custom Eight Roadster»

Паккард — автомобильная фирма США, производившая одни из совершенных и шикарных автомобилей с репутацией исключительно надежных машин. В конце 1920-х – начале 1930-х годов фирма неизменно была в топе продаж среди всех элитарных автопроизводителей США. Выбор шасси, кузовов и двигателей был способен угодить практически любому клиенту, а по особому запросу покупатель мог выбрать одно из двадцати сторонних кузовных ателье. Модель 443 в 1928 году была флагманом марки. Машина обладала отличной для столь большой машины управляемостью. Багажник автомобиля, как и было положено в то время, скрывал в себе два дополнительных места, а также имел две специальные дополнительные дверцы для сумок для гольфа по бортам.

© «Вечерние Ведомости»

 


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