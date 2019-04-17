В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей

Директор Музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин.

Известный французский автоэксперт Франсуа Мельсион.

«Ford Model A»

«DMN Faux Cabriolet by Figoni»

«Packard 443 Custom Eight Roadster»

Сегодня на Площади 1905 года соревновались автомобили, выпущенные в 20-х годах прошлого столетия. Баттл ретрокаров стал одним из мероприятий фестиваля «В движении», который проводится в Екатеринбурге в преддверии ретро-ралли «Кубок Урала». Эти масштабные гонки город впервые примет в середине лета.На брусчатку главной городской площади выехали машины из коллекции Музея автомобильной техники УГМК, некогда колесившие по мостовым Парижа и Детройта. На старте заезда заревели моторы «рабочей лошадки» «Ford Model A», а также роскошных «Packard 443» и «Delage DMN». Название последней марки переводится с французского как «элегантность», однако американский «Packard» ничуть не уступает своему визави в дизайне. Старинные авто покорили зрителей своей красотой и заставили поволноваться во время соревнований в маневренности и скорости. Управлять такими машинами, как убедилась публика, нелегко, и те маневры, которые кажутся элементарными для современных автомобилей, представляют немалую трудность для ретрокаров.«Современному водителю довольно сложно управлять такой машиной: значительный радиус поворота, кузов имеет необычную форму, сидение расположено низко, а зеркала и лобовые стекла очень маленькие, дают небольшой обзор», — пояснил директор Музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин.Оценивал заезд 100-летних машин французский автоэксперт Франсуа Мельсион, впервые прибывший на Урал для знакомства с местным ретросообществом. Он неоднократно выступал в качестве судьи на конкурсах международного уровня, таких как «Louis Vuitton Classic» в Париже, выставка «Pebble Beach Concours d’Elegance» в Калифорнии.«Я рад оказаться на Урале и обнаружить здесь такое увлеченное ретросообщество. Усилия по сохранению старинных авто, которые здесь предпринимаются, вызывают у меня огромное уважение и восхищение. Я также убежден, что автомобиль, сколько бы лет ему ни было, при бережном отношении может служить средством передвижения, что нам сегодня и продемонстрировали», — отметил Франсуа Мельсион.По итогам соревнования самым маневренным признали «Ford Model A», самым быстрым оказался «Packard», а приз зрительских симпатий за стильный внешний вид достался автомобилю «Delage».После показательного заезда горожане тоже прокатились на ретромашинах и почувствовали, каково это быть пассажиром автомобиля из начала прошлого столетия. Сейчас раритеты, участвовавшие в баттле, отправятся на выставочные площадки. «Packard» разместится в выставочном павильоне Музея автомобильной техники УГМК на Плотинке и пробудет в нем около месяца, а «Delage» до середины лета станет экспонироваться в центре искусств «Главный проспект».«Ford Model A» — вторая конвейерная (массовая) модель легкового автомобиля американской компании Ford Motor Company. Модель производилась до 1931 года. Цена варьировалась от 385 до 1500 долларов в зависимости от типа кузова, компоновок которого насчитывалось более 20. Основными преимуществами автомобиля были простота, надежность, долговечность и относительная дешевизна. Машина поставлялась на западноевропейские рынки — Англию, Францию, Германию, однако большого успеха не имел из-за высоких налогов на мощность. Эта модель оставила колоссальный след в истории отечественного автопрома: по лицензии «Ford A» начали собирать в СССР еще в 1929 году под названием «ГАЗ-А».Французская фирма Delage, основанная Луи Деляжем в 1905 г., специализировалась на производстве эксклюзивных и спортивных машин. Под этим брендом производились исключительно дорогие и престижные машины, которые и выглядели соответствующим образом. Автомобили компании участвовали и побеждали в различных гонках, в том числе в Ле-Мане, Индианаполисе. Модель «Delage DMN» получила признание среди ценителей элегантных и стильных машин. Кузов маневренной машины был произведен в ателье «Figoni», работавшего по индивидуальным заказам, и доставлен в декабре 1929 г. в Лондон заказчику – бельгийскому дипломату Веттеру. Надежность и мощь автомобилей этой марки гармонично сочетались с изяществом и красотой.Паккард — автомобильная фирма США, производившая одни из совершенных и шикарных автомобилей с репутацией исключительно надежных машин. В конце 1920-х – начале 1930-х годов фирма неизменно была в топе продаж среди всех элитарных автопроизводителей США. Выбор шасси, кузовов и двигателей был способен угодить практически любому клиенту, а по особому запросу покупатель мог выбрать одно из двадцати сторонних кузовных ателье. Модель 443 в 1928 году была флагманом марки. Машина обладала отличной для столь большой машины управляемостью. Багажник автомобиля, как и было положено в то время, скрывал в себе два дополнительных места, а также имел две специальные дополнительные дверцы для сумок для гольфа по бортам.