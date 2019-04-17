Новости дня
15:03 | 19.04.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей
На брусчатку главной городской площади выехали машины из коллекции Музея автомобильной техники УГМК, некогда колесившие по мостовым Парижа и Детройта. На старте заезда заревели моторы «рабочей лошадки» «Ford Model A», а также роскошных «Packard 443» и «Delage DMN». Название последней марки переводится с французского как «элегантность», однако американский «Packard» ничуть не уступает своему визави в дизайне. Старинные авто покорили зрителей своей красотой и заставили поволноваться во время соревнований в маневренности и скорости. Управлять такими машинами, как убедилась публика, нелегко, и те маневры, которые кажутся элементарными для современных автомобилей, представляют немалую трудность для ретрокаров.
«Современному водителю довольно сложно управлять такой машиной: значительный радиус поворота, кузов имеет необычную форму, сидение расположено низко, а зеркала и лобовые стекла очень маленькие, дают небольшой обзор», — пояснил директор Музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин.
Оценивал заезд 100-летних машин французский автоэксперт Франсуа Мельсион, впервые прибывший на Урал для знакомства с местным ретросообществом. Он неоднократно выступал в качестве судьи на конкурсах международного уровня, таких как «Louis Vuitton Classic» в Париже, выставка «Pebble Beach Concours d’Elegance» в Калифорнии.
«Я рад оказаться на Урале и обнаружить здесь такое увлеченное ретросообщество. Усилия по сохранению старинных авто, которые здесь предпринимаются, вызывают у меня огромное уважение и восхищение. Я также убежден, что автомобиль, сколько бы лет ему ни было, при бережном отношении может служить средством передвижения, что нам сегодня и продемонстрировали», — отметил Франсуа Мельсион.
По итогам соревнования самым маневренным признали «Ford Model A», самым быстрым оказался «Packard», а приз зрительских симпатий за стильный внешний вид достался автомобилю «Delage».
После показательного заезда горожане тоже прокатились на ретромашинах и почувствовали, каково это быть пассажиром автомобиля из начала прошлого столетия. Сейчас раритеты, участвовавшие в баттле, отправятся на выставочные площадки. «Packard» разместится в выставочном павильоне Музея автомобильной техники УГМК на Плотинке и пробудет в нем около месяца, а «Delage» до середины лета станет экспонироваться в центре искусств «Главный проспект».
«Ford Model A» — вторая конвейерная (массовая) модель легкового автомобиля американской компании Ford Motor Company. Модель производилась до 1931 года. Цена варьировалась от 385 до 1500 долларов в зависимости от типа кузова, компоновок которого насчитывалось более 20. Основными преимуществами автомобиля были простота, надежность, долговечность и относительная дешевизна. Машина поставлялась на западноевропейские рынки — Англию, Францию, Германию, однако большого успеха не имел из-за высоких налогов на мощность. Эта модель оставила колоссальный след в истории отечественного автопрома: по лицензии «Ford A» начали собирать в СССР еще в 1929 году под названием «ГАЗ-А».
Французская фирма Delage, основанная Луи Деляжем в 1905 г., специализировалась на производстве эксклюзивных и спортивных машин. Под этим брендом производились исключительно дорогие и престижные машины, которые и выглядели соответствующим образом. Автомобили компании участвовали и побеждали в различных гонках, в том числе в Ле-Мане, Индианаполисе. Модель «Delage DMN» получила признание среди ценителей элегантных и стильных машин. Кузов маневренной машины был произведен в ателье «Figoni», работавшего по индивидуальным заказам, и доставлен в декабре 1929 г. в Лондон заказчику – бельгийскому дипломату Веттеру. Надежность и мощь автомобилей этой марки гармонично сочетались с изяществом и красотой.
Паккард — автомобильная фирма США, производившая одни из совершенных и шикарных автомобилей с репутацией исключительно надежных машин. В конце 1920-х – начале 1930-х годов фирма неизменно была в топе продаж среди всех элитарных автопроизводителей США. Выбор шасси, кузовов и двигателей был способен угодить практически любому клиенту, а по особому запросу покупатель мог выбрать одно из двадцати сторонних кузовных ателье. Модель 443 в 1928 году была флагманом марки. Машина обладала отличной для столь большой машины управляемостью. Багажник автомобиля, как и было положено в то время, скрывал в себе два дополнительных места, а также имел две специальные дополнительные дверцы для сумок для гольфа по бортам.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:03 | 19.04.2019
В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей
14:45 | 19.04.2019
Таможенники и полицейские изъяли вторую партию «серой» техники в магазине Екатеринбурга
14:12 | 19.04.2019
В Пермь пришла пора субботников
14:09 | 19.04.2019
В Зауралье школьник нашел потерянный телефон и отнес в полицию
14:01 | 19.04.2019
В Екатеринбурге для ветеранов ВОВ запустят горячую линию
13:57 | 19.04.2019
В 2021 году Пермь станет столицей Всероссийских Дельфийских игр
13:18 | 19.04.2019
В Пермском крае стартовал прием заявок на кадровый конкурс «Молодежный резерв-2019»
12:59 | 19.04.2019
В Ирбите стабилизировался уровень воды в реке Ница
12:51 | 19.04.2019
Власти снова предложили перенести «Монстрацию» на Вторчермет
12:38 | 19.04.2019
В Перми продолжается выдача сертификатов на летний отдых детей
12:28 | 19.04.2019
Екатеринбургский МУП оштрафован за разрушающийся «Дом мещанки Захаровой» на Хохрякова
12:17 | 19.04.2019
Более 20 достопримечательностей Нытвы появились в онлайн-картах
12:06 | 19.04.2019
Студенческий театр Пермского политеха вышел в финал окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
12:00 | 19.04.2019
Прикамье поучаствует в создании окружного центра реабилитации людей с особенностями ментального развития
11:55 | 19.04.2019
Энергетики «ПСК» проверят теплосети Перми с помощью красителя
11:55 | 19.04.2019
Сегодня в Екатеринбурге стартует традиционная акция «Библионочь»
11:49 | 19.04.2019
«Лидеры России» предложили идеи по развитию Пермского края
11:44 | 19.04.2019
В Перми постепенно потеплеет
11:29 | 19.04.2019
Алапаевца, ударившего полицейского, оштрафовали на 20 тысяч рублей
11:00 | 19.04.2019
На Среднем Урале сократилась численность лосей и кабанов
10:41 | 19.04.2019
В Кургане пройдет межрегиональная выставка «Строительство. Промышленность. Инфраструктура».
10:38 | 19.04.2019
В понедельник перекроют часть улицы Цвиллинга
10:20 | 19.04.2019
Турист из Свердловской области грел воду над Вечным огнем в Волгограде
09:59 | 19.04.2019
Ночью в Екатеринбурге сгорел садовый дом
09:45 | 19.04.2019
Четырех екатеринбуржцев судят за телефонное мошенничество
23:15 | 18.04.2019
Профсоюзы утвердили схему первомайского шествия в Екатеринбурге
22:49 | 18.04.2019
В Екатеринбурге выбрали лучшего воспитателя 2019 года
21:07 | 18.04.2019
На благоустройство сквера на улице Мира в Екатеринбурге потратят 2 миллиона рублей
20:50 | 18.04.2019
В Екатеринбурге Вечный огонь готовят к Вахте памяти
20:18 | 18.04.2019
Два екатеринбуржских врача стали лучшими в России