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13:00 | 16.04.2019

фото: tumba.kz

В общежитии в Нижнем Тагиле убили мужчину. Подозреваемый задержан

Утром 14 апреля в Нижнем Тагиле в общежитии на проспекте Дзержинского нашли труп мужчины 1951 года рождения. По данным следствия, он скончался от колото-резаных ранений. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, подозреваемым по делу является молодой человек 1991 года рождения. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и о заключении под стражу.

По версии следствия, молодой человек приехал в общежитие к родственнику, и они вместе пошли в гости к другому жильцу. На фоне возникшего бытового конфликта и под воздействием алкоголя, подозреваемый совершил убийство, после чего скрылся в Пермском крае, где и был задержан.

«Установив личность злоумышленника, сыщики уголовного розыска распространили его ориентировку по Свердловской области и в соседние регионы. В результате грамотной реализации оперативных мероприятий, молодого человека удалось задержать нашим коллегам в Пермском крае, после чего он был доставлен в Нижний Тагил для проведения с ним необходимых следственных мероприятий», - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

© «Вечерние Ведомости»

 


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