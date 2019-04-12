Новости дня
09:32 | 14.04.2019
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка»
Свердловские волейболистки из «Уралочки» обыграли московское «Динамо» 2:3
Матч начинался на равных и длился дольше двух часов. Счёт по игровым отрезкам составил 25:23; 23:25; 23:25; 25:19; 11:15. В накалённой игре уральская команда всё же смогла обыграть москвичек.
Отметим, следующую встречу соперники проведут 17 апреля в Нижнем Тагиле в 18:30. После чего, при необходимости, серия вернётся в Москву, где девушки сыграют 20 апреля.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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