В Екатеринбурге стартовал громкий процесс. На скамье подсудимых – следователь и сын известного генерала

09:42 | 13.04.2019

Судебный процесс по резонансному уголовному делу в отношении следователя Верх-Исетского СУ СКР Тараса Булгакова и сына свердловского генерала Андрея Таранова - Арсения, обвиняемых в мошенничестве, затягивается. Дело было передано в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга еще в декабре 2018 года, 10 января 2019 года состоялось первое заседание, но затем заседания откладывали по различным причинам, в том числе в связи с болезнью адвоката и неявкой потерпевшего. Последнее заседание состоялось накануне, 12 апреля.



Напомним, что Тарас Булгаков, студент УрГЮУ Арсений Таранов и их знакомый Степан Шахназарян были задержаны 23 мая оперативниками свердловского УФСБ. По версии следствия, обвиняемые пытались обманным путем получить от бизнесмена Алексея Исгейма денежную сумму в размере нескольких миллионов рублей под надуманным предлогом непривлечения к ответственности его сына – Льва Исгейма.



«В действительности же какого-либо влияния на решение вопроса о привлечении данного молодого человека к уголовной ответственности обвиняемые оказать не могли, поскольку решение данного вопроса находилось в компетенции иного правоохранительного органа», – сообщали ранее в СУ СК по Свердловской области.



Булгакову, Шахназаряну и Таранову вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ), кроме этого, Таранов согласно картотеке суда, также стал обвиняемым по делу, возбужденному по ч.1 ст.222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов»).



Между тем, в отношении Льва Исгейма, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, уже вынесен обвинительный приговор. В ноябре 2018 года приговором Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга он признан виновным в незаконном культивировании конопли в крупном размере организованной группой и покушении на незаконный сбыт конопли в крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Суд назначил Исгейму крайне суровое наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, несмотря на то, что свою вину в совершении преступлений он признал полностью, раскаялся и написал явку с повинной. В марте 2019 года Свердловский облсуд оставил приговор без изменения.