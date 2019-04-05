Екатеринбургские баскетболистки УГМК вышли в финал российской Премьер-лиги

11:38 | 7.04.2019

Фото: БК «УГМК»

Вчера, 6 апреля, состоялась третья игра полуфинала российской Премьер-лиги между екатеринбургской баскетбольной командой УГМК и московским МБА. Уральцы одержали уверенную победу со счётом 50:90 и вышли в финал.



Лучшим игроком встречи стала центровая УГМК Мария Вадеева (19 очков и 11 подборов). По 14 баллов набрали Раиса Мусина и Эмма Меессеман. Также 10 очков, шесть подборов и шесть передач на свой счет записала Кейла МакБрайд.



Отметим, в серии полуфинала уральские спортсменки одержали над москвичками сухую победу (счёт 3:0). За главный трофей российской Премьер-лиги команда Мигеля Мендеса поборется с курским «Динамо». Первый матч состоится 20 апреля на паркете екатеринбургского ДИВСа.