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11:38 | 7.04.2019
Фото: БК «УГМК»
Екатеринбургские баскетболистки УГМК вышли в финал российской Премьер-лиги
Лучшим игроком встречи стала центровая УГМК Мария Вадеева (19 очков и 11 подборов). По 14 баллов набрали Раиса Мусина и Эмма Меессеман. Также 10 очков, шесть подборов и шесть передач на свой счет записала Кейла МакБрайд.
Отметим, в серии полуфинала уральские спортсменки одержали над москвичками сухую победу (счёт 3:0). За главный трофей российской Премьер-лиги команда Мигеля Мендеса поборется с курским «Динамо». Первый матч состоится 20 апреля на паркете екатеринбургского ДИВСа.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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