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«Мы только начали». Как прошел первый в Екатеринбурге массовый пикет за репродуктивные права женщин
Фото: Андрей Гавриленко
В Екатеринбурге в минувшие выходные прошёл групповой пикет в защиту репродуктивных прав женщин. Публичные мероприятия в защиту женских прав проходили в городе и раньше — до недавних пор феминистки ежегодно проводили митинги 8 марта, а в этом году в центре города прошло несколько одиночных пикетов схожей тематики, но групповой пикет на эту тему проходил впервые. Местом его проведения был выбран гайд-парк на улице Ясной, в котором не требуется согласовывать мероприятия численностью до 100 человек, поэтому областное министерство общественной безопасности не возражало.
Однако накануне мероприятия власти, похоже, всё-таки захотели помешать его проведению. Об этом, а также о том, что говорили участники и участницы пикета (спойлер — некоторые приехали на него специально аж из Челябинска), и как им возражали внезапно появившиеся противники абортов — в репортаже «Вечерних ведомостей».
Полностью тема пикета звучала так: «в защиту прав россиянок на репродуктивный выбор (экстренную контрацепцию, аборт от посягательств государственных органов и общественных организаций), протест против инициатив, направленных на запрет экстренной контрацепции и абортов». К полудню 27 августа тихий воскресный парк 50 лет ВЛКСМ стал заполняться полицией. Двое патрульных встали у входа на пресечении улиц Ясной и Шаумяна. Еще двое прошли по дорожкам парка. На аллеях появилось множество мужчин, внимательно оглядывающих немногочисленных прохожих.
На парковке, у методистской церкви, встал белый автобус с зарешёченными окнами и надписью «полк ППСП» на борту. Всё было готово к началу пикета, который должны были провести активисты и активистки из «Уральской феминистской инициативы» (УФИ) и сочувствующего им движения Союза маоистов Урала.
Пикет должен был начаться в 12.30, но к этому времени представительницы УФИ ещё не подошли. Полицейские ходили по парку с растерянным видом, как и три девушки с самодельными плакатами, пришедшие поддержать мероприятие. Наконец, с опозданием на полчаса, в парк зашли активисты. Они встали в шеренгу на обочине дорожки, напротив методистской церкви. Были развернуты плакаты с надписями: «Аборт – право женщины», «Нет детям от насильников», «Дайте врачам делать свою работу», «Нет вынужденному материнству». Были подняты два флага – красный с портретом Мао Цзэдуна и сиреневый с символикой УФИ. Всего с плакатами в шеренгу встало 16 человек. Ещё несколько сочувствующих горожан стояли рядом.
Мероприятие началось без эксцессов, да и в дальнейшем проходило мирно. Полицейские никак не вмешивались и только усиленно фотографировали активистов. У прохожих пикет тоже поначалу не вызывал интереса, но через некоторое время любопытствующие стали останавливаться, читать плакаты, задавать вопросы активистам. Женщина, представившаяся как Надежда Николаевна, 67 лет, сама выразила желание высказать своё мнение по поводу заявленной темы пикета:
— Я пришла, потому что, меня очень волнует проблема репродуктивной жизни женщин. У меня трое детей. Дети 80-х годов рождения. Почему? Потому что, я, после распределения из института, была направлена в сельскую местность. В те времена не было противозачаточных средств в магазинах, аптеках. У женщины не было возможности регулировать свою репродуктивную функцию, поэтому у меня все трое погодки. Люди которые хотят увеличить рождаемость, просто не жили в сельской местности. В сельских больницах аборты не делали, надо было ехать в город, а для того, чтобы ехать в город, надо было собрать справки, сдать все анализы. А теперь представьте, что у вас хозяйство и дети на руках? У моей свекрови родился шестой ребенок, потому что у нее было направление на аборт, но она не могла съездить в городскую больницу. Пикет это вынужденная мера, потому что государство не прислушивается к людям. У меня такое чувство, что люди хотят жить в современности. Условно пользоваться унитазом, а их заставляют ходить в деревянный сортир с выгребной ямой, — сказала женщина.
Один из остановившихся посетителей парка, мужчина средних лет, высказался вслух, как бы возражая девушкам с плакатами:
— А почему нельзя предохраняться? Вы считаете, что аборт лучше, чем предохранение? Государству написать какое-то обращение, вместо того, чтобы сеять в мозгах молодёжи, что аборты – это нормально. Я против абортов. Бог дает жизнь человеку и вам дал. У меня есть жена и двое детей. И проблема аборта никогда не стояла. Почему государство должно вмешиваться? Я думаю, нужно начать с себя. Вместо того, чтобы делать пикеты, надо начать просвещать молодёжь.
Из шеренги активистов не отвечали. Организаторами было решено провести молча, отвечая только на вопросы представителей СМИ. Вероятно, это было вызвано активностью провокаторов на предыдущем пикете УФИ в Челябинске.
Ещё один мужчина из группы прохожих, собравшихся напротив пикетчиков, выкрикнул:
— После войны, знаете, какое поколение выросло? Государство всем помогало, хотя тяжело было. А сейчас? Сегодня у нас есть дети, которые умирают от голода? Их нет!
— Может, не нужно в беспорядочные половые связи вступать? Не думали об этом? — поинтересовался у активистов другой мужчина, с чёрно-жёлто-белым имперским флагом на рукаве куртки,
На месте феминистки не стали ему ничего отвечать однако в своём телеграм-канале УФИ ответила: «Не вступайте, разрешаем».
К пикету подошли прихожане соседней методистской церкви. Они были возмущены тем, что пикетчики встали именно напротив их храма, и предлагали встать напротив какой-нибудь православной церкви и «посмотреть, что будет». Одна из прихожанок на вопрос корреспондента, чем именно её возмущает пикет, ответила:
— Не задавайте провокационных вопросов, если, вы все знаете на него ответ. Новую жизнь даёт бог. И только он имеет право её забирать. Понимаете? И человек не может присваивать себе то, что бог не делегировал. Сколько женщин потеряли материнство даже после одного аборта? Операция не безвредна, а о духовности я даже не говорю. Я слышала об этом от видных женщин. Актриса Мирошниченко сделала четыре аборта! (по всей видимости, женщина намекала, что у недавно скончавшейся в 81-летнем возрасте народной артистки РСФСР не было детей — прим. ред.)
Постепенно люди стали терять интерес к происходящему и начали расходиться. Куда-то исчезла и большая часть полицейских. Всё шло к тому, что пикет закончится абсолютно мирно. Но за полчаса до окончания двое молодых людей и девушка развернули флаг с символикой «Молодёжного Яблока». К ним тут же подбежали полицейские и сказали, что если они еще раз развернут флаг, то их «сфоткают в другом месте». Молодые люди подчинились непонятно на чём основанному требованию сотрудников МВД и свернули флаг.
Через полчаса после единственного инцидента с участием полицейских пикет закончился в назначенное время — в 14.30. После окончания мероприятия нам удалось пообщаться с двумя активистками из Екатеринбурга и Челябинска.
Фемактивстка из Челябинска отметила отличия в согласовании публичных мероприятий по сравнению с её городом:
— Мы приехали в Екатеринбург специально из Челябинска. Потому что у нас не согласовали пикет на такую же тему. В администрации Екатеринбурга с этим оказалось значительно проще. Во-первых, в Екатеринбурге пикет до ста человек даже не обязательно согласовывать, просто, нужно уведомить, что в такое-то время, в таком-то месте пройдет мероприятие. По моим ощущениям, всё прошло легко и достаточно весело. В Екатеринбурге есть областной закон, который регулирует подобные мероприятия. Есть министерство безопасности, которое занимается такими вопросами. То есть между Екатеринбургом и Челябинском есть большое отличие, — сказала девушка.
Активист из Екатеринбурга рассказал о попытках препятствовать пикету и считает, что в дальнейшем противодействие мероприятиям подобной тематики в Екатеринбурге будет усиливаться:
— В Екатеринбурге есть волна, как и в Челябинске – запретить пропаганду абортов, вывести аборты из ОМС. Местные чиновники прямо заявили, что не поддерживают подобные ограничения. Возможно, это связано с местными выборами, но давление всё-таки оказали. Такая реакция связана с тем, что это первый пикет. Первые пикеты в Челябинске тоже проходили спокойно. Один раз потерпеть можно, два раза потерпеть можно, потом начинают давить. В Челябинске в январе-феврале провокаторов на пикетах не было. Они появились с весны, когда началась активная кампания. В тот момент им стало понятно, что это не на сегодня-завтра, а будет всегда. Хотя, и в Екатеринбурге было оказано давление на активистку, организовавшую пикет. Накануне утром к ней приехала полиция. Активистку дома не застали, но напугали её родственников. Позже ей стали поступать звонки с предложением перенести пикет на сентябрь, в связи с Универсиадой. Но мероприятие всё же решили провести. С одной стороны, всё прошло относительно спокойно, но с другой стороны — правые активисты всё же пришли. Они были активны минут двадцать-тридцать, задавали провокационные вопросы. Впрочем, противникам абортов было предложено прочитать лекцию по окончании пикета, ответить на все вопросы, но никто из них не остался. Я думаю, что наши противники и власть просто прощупывают почву, пытаются понять, какое давление мы сможем выдержать. Для всех нас это первый опыт такого мероприятия в городе. И это только начало...
Напомним, с пикета «Уральской феминистской инициативы» в Челябинске «Вечерние ведомости» также делали большой репортаж.
Однако накануне мероприятия власти, похоже, всё-таки захотели помешать его проведению. Об этом, а также о том, что говорили участники и участницы пикета (спойлер — некоторые приехали на него специально аж из Челябинска), и как им возражали внезапно появившиеся противники абортов — в репортаже «Вечерних ведомостей».
Уведомление о пикете в МОБ Свердловской области. Фото: Уральская феминистская инициатива
Полностью тема пикета звучала так: «в защиту прав россиянок на репродуктивный выбор (экстренную контрацепцию, аборт от посягательств государственных органов и общественных организаций), протест против инициатив, направленных на запрет экстренной контрацепции и абортов». К полудню 27 августа тихий воскресный парк 50 лет ВЛКСМ стал заполняться полицией. Двое патрульных встали у входа на пресечении улиц Ясной и Шаумяна. Еще двое прошли по дорожкам парка. На аллеях появилось множество мужчин, внимательно оглядывающих немногочисленных прохожих.
На парковке, у методистской церкви, встал белый автобус с зарешёченными окнами и надписью «полк ППСП» на борту. Всё было готово к началу пикета, который должны были провести активисты и активистки из «Уральской феминистской инициативы» (УФИ) и сочувствующего им движения Союза маоистов Урала.
Рядом с пикетом был замечен новый полицейский автобус. Фото: «Уральская феминистская инициатива»
Пикет должен был начаться в 12.30, но к этому времени представительницы УФИ ещё не подошли. Полицейские ходили по парку с растерянным видом, как и три девушки с самодельными плакатами, пришедшие поддержать мероприятие. Наконец, с опозданием на полчаса, в парк зашли активисты. Они встали в шеренгу на обочине дорожки, напротив методистской церкви. Были развернуты плакаты с надписями: «Аборт – право женщины», «Нет детям от насильников», «Дайте врачам делать свою работу», «Нет вынужденному материнству». Были подняты два флага – красный с портретом Мао Цзэдуна и сиреневый с символикой УФИ. Всего с плакатами в шеренгу встало 16 человек. Ещё несколько сочувствующих горожан стояли рядом.
Фото: Андрей Гавриленко
Мероприятие началось без эксцессов, да и в дальнейшем проходило мирно. Полицейские никак не вмешивались и только усиленно фотографировали активистов. У прохожих пикет тоже поначалу не вызывал интереса, но через некоторое время любопытствующие стали останавливаться, читать плакаты, задавать вопросы активистам. Женщина, представившаяся как Надежда Николаевна, 67 лет, сама выразила желание высказать своё мнение по поводу заявленной темы пикета:
— Я пришла, потому что, меня очень волнует проблема репродуктивной жизни женщин. У меня трое детей. Дети 80-х годов рождения. Почему? Потому что, я, после распределения из института, была направлена в сельскую местность. В те времена не было противозачаточных средств в магазинах, аптеках. У женщины не было возможности регулировать свою репродуктивную функцию, поэтому у меня все трое погодки. Люди которые хотят увеличить рождаемость, просто не жили в сельской местности. В сельских больницах аборты не делали, надо было ехать в город, а для того, чтобы ехать в город, надо было собрать справки, сдать все анализы. А теперь представьте, что у вас хозяйство и дети на руках? У моей свекрови родился шестой ребенок, потому что у нее было направление на аборт, но она не могла съездить в городскую больницу. Пикет это вынужденная мера, потому что государство не прислушивается к людям. У меня такое чувство, что люди хотят жить в современности. Условно пользоваться унитазом, а их заставляют ходить в деревянный сортир с выгребной ямой, — сказала женщина.
Фото: Андрей Гавриленко
Один из остановившихся посетителей парка, мужчина средних лет, высказался вслух, как бы возражая девушкам с плакатами:
— А почему нельзя предохраняться? Вы считаете, что аборт лучше, чем предохранение? Государству написать какое-то обращение, вместо того, чтобы сеять в мозгах молодёжи, что аборты – это нормально. Я против абортов. Бог дает жизнь человеку и вам дал. У меня есть жена и двое детей. И проблема аборта никогда не стояла. Почему государство должно вмешиваться? Я думаю, нужно начать с себя. Вместо того, чтобы делать пикеты, надо начать просвещать молодёжь.
Из шеренги активистов не отвечали. Организаторами было решено провести молча, отвечая только на вопросы представителей СМИ. Вероятно, это было вызвано активностью провокаторов на предыдущем пикете УФИ в Челябинске.
Фото: Андрей Гавриленко
Ещё один мужчина из группы прохожих, собравшихся напротив пикетчиков, выкрикнул:
— После войны, знаете, какое поколение выросло? Государство всем помогало, хотя тяжело было. А сейчас? Сегодня у нас есть дети, которые умирают от голода? Их нет!
Фото: Андрей Гавриленко
— Может, не нужно в беспорядочные половые связи вступать? Не думали об этом? — поинтересовался у активистов другой мужчина, с чёрно-жёлто-белым имперским флагом на рукаве куртки,
На месте феминистки не стали ему ничего отвечать однако в своём телеграм-канале УФИ ответила: «Не вступайте, разрешаем».
К пикету подошли прихожане соседней методистской церкви. Они были возмущены тем, что пикетчики встали именно напротив их храма, и предлагали встать напротив какой-нибудь православной церкви и «посмотреть, что будет». Одна из прихожанок на вопрос корреспондента, чем именно её возмущает пикет, ответила:
— Не задавайте провокационных вопросов, если, вы все знаете на него ответ. Новую жизнь даёт бог. И только он имеет право её забирать. Понимаете? И человек не может присваивать себе то, что бог не делегировал. Сколько женщин потеряли материнство даже после одного аборта? Операция не безвредна, а о духовности я даже не говорю. Я слышала об этом от видных женщин. Актриса Мирошниченко сделала четыре аборта! (по всей видимости, женщина намекала, что у недавно скончавшейся в 81-летнем возрасте народной артистки РСФСР не было детей — прим. ред.)
Фото: Андрей Гавриленко
Постепенно люди стали терять интерес к происходящему и начали расходиться. Куда-то исчезла и большая часть полицейских. Всё шло к тому, что пикет закончится абсолютно мирно. Но за полчаса до окончания двое молодых людей и девушка развернули флаг с символикой «Молодёжного Яблока». К ним тут же подбежали полицейские и сказали, что если они еще раз развернут флаг, то их «сфоткают в другом месте». Молодые люди подчинились непонятно на чём основанному требованию сотрудников МВД и свернули флаг.
Фото: Андрей Гавриленко
Через полчаса после единственного инцидента с участием полицейских пикет закончился в назначенное время — в 14.30. После окончания мероприятия нам удалось пообщаться с двумя активистками из Екатеринбурга и Челябинска.
Фемактивстка из Челябинска отметила отличия в согласовании публичных мероприятий по сравнению с её городом:
— Мы приехали в Екатеринбург специально из Челябинска. Потому что у нас не согласовали пикет на такую же тему. В администрации Екатеринбурга с этим оказалось значительно проще. Во-первых, в Екатеринбурге пикет до ста человек даже не обязательно согласовывать, просто, нужно уведомить, что в такое-то время, в таком-то месте пройдет мероприятие. По моим ощущениям, всё прошло легко и достаточно весело. В Екатеринбурге есть областной закон, который регулирует подобные мероприятия. Есть министерство безопасности, которое занимается такими вопросами. То есть между Екатеринбургом и Челябинском есть большое отличие, — сказала девушка.
Активист из Екатеринбурга рассказал о попытках препятствовать пикету и считает, что в дальнейшем противодействие мероприятиям подобной тематики в Екатеринбурге будет усиливаться:
— В Екатеринбурге есть волна, как и в Челябинске – запретить пропаганду абортов, вывести аборты из ОМС. Местные чиновники прямо заявили, что не поддерживают подобные ограничения. Возможно, это связано с местными выборами, но давление всё-таки оказали. Такая реакция связана с тем, что это первый пикет. Первые пикеты в Челябинске тоже проходили спокойно. Один раз потерпеть можно, два раза потерпеть можно, потом начинают давить. В Челябинске в январе-феврале провокаторов на пикетах не было. Они появились с весны, когда началась активная кампания. В тот момент им стало понятно, что это не на сегодня-завтра, а будет всегда. Хотя, и в Екатеринбурге было оказано давление на активистку, организовавшую пикет. Накануне утром к ней приехала полиция. Активистку дома не застали, но напугали её родственников. Позже ей стали поступать звонки с предложением перенести пикет на сентябрь, в связи с Универсиадой. Но мероприятие всё же решили провести. С одной стороны, всё прошло относительно спокойно, но с другой стороны — правые активисты всё же пришли. Они были активны минут двадцать-тридцать, задавали провокационные вопросы. Впрочем, противникам абортов было предложено прочитать лекцию по окончании пикета, ответить на все вопросы, но никто из них не остался. Я думаю, что наши противники и власть просто прощупывают почву, пытаются понять, какое давление мы сможем выдержать. Для всех нас это первый опыт такого мероприятия в городе. И это только начало...
Напомним, с пикета «Уральской феминистской инициативы» в Челябинске «Вечерние ведомости» также делали большой репортаж.
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