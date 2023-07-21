Скрестившиеся флаги. Как челябинские феминистки при противодействии «патриотов» митинговали за закон о домашнем насилии

Столица российского феминизма?

Изначально было подано уведомление о проведении пикета в центре города, но власти заявили, что Алое поле якобы занято весь день

Воскресенье, 7 часов утра

Плечом к плечу, скрестивши флаги

Взгляд свидетелей пикета

Пикет нарушил чьи-то планы...

Андрей Гавриленко © Вечерние ведомости

В последнее время Челябинск регулярно попадает в новостную повестку в связи с акциями феминистской тематики – в городе неоднократно проходили групповые пикеты против запрета абортов и в поддержку принятия закона о домашнем насилии. Челябинские фем-активисты продолжают проводить акции, несмотря на различные угрозы и противодействие властей. Очередная акция, организованная «Уральской феминистской инициативой», прошла 16 июля в сквере имени Колющенко. Корреспондент «Вечерних ведомостей» решил посетить мероприятие челябинских фем-активисток, которое было согласовано с городскими властями, но при этом подверглось странному давлению со стороны группы молодых людей, назвавших себя «патриотами России».Вы могли видеть подобную сцену во множестве исторических фильмов. Две шеренги непримиримых противников выстроились друг против друга. Колышутся флаги. Пасмурное небо нависает над головами. В воздухе повисло напряжение. В любой момент стороны готовы сойтись в схватке... Именно такую картину можно было увидеть воскресным утром 16 июля в челябинском сквере имени Колющенко. Здесь, на одной из площадок, сошлись пришедшие на пикет за принятие закона о домашнем насилии активистки «Уральской феминистской инициативы» и группа молодых людей, назвавших себя просто: «патриоты России».«Уральская феминистская инициатива» как идея возникла в 2014 году. Объединившая феминисток группа в соцсети Вконтакте существует с 2016 года, но активную деятельность они развили в 2019 году. Движение претерпело несколько трансформаций и смен названий. В современном виде существует с начала этого года и позиционирует себя как феминистскую организацию Челябинска, Екатеринбурга и других городов Урала. В соцсетях УФИ сказано, что организация придерживается идей радикального феминизма, выступает за искоренение патриархата, полноправие, защиту прав и свобод женщин, за бесплатные аборты, увеличение женского представительства в политике, равную оплату труда и отмену негласных правил при приёме женщин на работу.16 июля с администрацией города Челябинска (в отличие от Екатеринбурга, согласованием занимается не областное министерство общественной безопасности, а городские власти) был согласован пикет в поддержку закона о домашнем насилии (такой в России до сих пор не принят). Назначено время и место – 7.30 утра, сквер имени Колющенко. К пикету решили присоединиться представители «Союза маоистов Урала» – из-за схожести взглядов на политику в отношении женщин.Несмотря на, казалось бы, уже согласованное время и место, которые, ко всему прочему, не располагали к многолюдности, накануне проведения мероприятия на организаторов было оказано давление. По их словам, сначала звонил глава челябинского отделения «Яблока» Ярослав Щербаков и просил не проводить пикет. Затем звонил замначальника областного центра по противодействию экстремизму Богдан Крысин – просил отказаться от мероприятия, потому что полиция «не может гарантировать защиту его участников от террористов». Но организаторы не поддались уговорам и всё равно решили провести пикет.Ранним пасмурным утром 16-го июля сквер имени Колющенко был пуст, если не считать пары горожан, выгуливающих своих собак. Но уже в семь часов утра у главных ворот парка началось движение. Подъехали несколько полицейских машин. По скверу прошла пара неприметных мужчин в гражданской одежде, внимательно всё осматривая. Большая группа полицейских и мужчин в гражданской одежде расположились за главными воротами. Двое патрульных встали у главных ворот внутри сквера. По одному полицейскому заняли пост у двух других выходов из парка. В двадцать минут восьмого через центральные ворота в сквер вошла группа из девяти молодых людей (среди них двое на вид были подростками пятнадцати-шестнадцати лет). Мужчины несли с собой свёрнутые триколоры и плакаты, скатанные в трубочку. Один из группы молодых людей пожал руку мужчине в гражданской одежде, стоявшему рядом с полицейскими.Молодые люди прошли на площадку, где развернули флаги и плакаты с надписями: «Горжусь Россией», «Я ❤ Россию», «Мы вместе», «Верит вся Россия». Мужчины забрались на небольшую сцену, размахивая флагами, выстроились в шеренгу и прокричали: «Челябинск! Россия! Мы вместе!». На вопрос журналистов, какое движение или организацию представляют молодые люди, мужчины ответили, что они «просто патриоты России».Около восьми утра, с опозданием на полчаса в сквер вошли пять девушек и молодой человек. Рядом с ними шёл майор полиции. Активисты несли складные флагштоки и тубусы с плакатами.Навстречу им вышла девушка, не состоящая в феминистском движении, но сочувствующая ему. Девушка стала снимать проход активисток на телефон. К ней тут же подошли двое мужчин в гражданской одежде. После короткого разговора они увели девушку к воротам. Впоследствии задержанная дала комментарии. По её словам, мужчины представились, как сотрудники «розыска», быстро показали удостоверения сотрудников МВД. Девушку заставили удалить все сделанные в сквере фото. Что она и сделала. Но телефон у неё все равно отобрали – один сотрудник сфотографировал все контакты и переписки, после чего «что-то сделал с телефоном». «Он набрал какую-то команду на нём, проверял на кражу, как мне потом объяснили» — сказала девушка. По мнению девушки, ей установили на телефон программу для слежки. Во время манипуляций с телефоном, напарник всё время задавал вопросы: «кто вы?», «для кого фотографируете?», «куда отправляете фотографии?», «замужем ли?», «подвергались ли домашнему насилию»? Затем сотрудники сфотографировали её вместе с единственным обнаруженным у неё документом, удостоверяющим личность. После чего выпроводили за ворота сквера со словами: «на сегодня всё». Также во время пикета был задержан молодой человек, являющийся участником движения. Он тоже фотографировал пикет для сообщества. Его задержали и провели те же действия, что и с девушкой-фотографом, после чего отпустили.Подходя к площадке, организатор пикета, активистка Арина спросила у идущего рядом майора полиции, почему на площадку, официально выделенную для проведения пикета, занимает группа молодых людей. Полицейский ответил, что сквер является общественным местом и открыт для посещения всеми гражданами. Арина попросила обратить внимание на плакаты другой тематики, которые держали «патриоты России». Майор ответил, что раз на плакатах нет запрещенной символики, молодые люди могут держать их в руках. После этих слов сотрудник полиции ушёл к главным воротам.Активистки зашли на площадку, стали в шеренгу, плечом к плечу. Они раздвинули два флагштока и закрепили на них полотнища. Одно фиолетового цвета с феминисткой символикой. Другое красное – с портретом Мао Цзэдуна. Развернули плакаты с надписями: «Побои – преступления, а не проступок!», «Не каждый может отстоять себя, поэтому нам нужен закон против домашнего насилия!», «Жертвы не виноваты! В преступлении всегда виновен преступник.», «Нам нужен закон о семейно-бытовом насилии!».К феминисткам сразу подошла, размахивая флагами, группа «патриотов». Молодые люди стали выкрикивать провокационные фразы:– Девушки, давайте познакомимся? Мы здесь, чтобы знакомиться!– Кто вас обижает? Давайте, прямо сейчас поедем и с ними разбёремся?– Холодно! Сворачивайтесь и пойдем пить кофе!– Твой парень в курсе, что ты здесь? Это он тебя заставил?– А вы считаете выгнать свою жену на митинг – не насилие?– У тебя муж есть?– Сколько вам заплатили?– Давайте, после митинга мы вас проводим по домам?На последнее предложение активистка Тамара ответила, что «это уже сталкинг будет».– Сталкинг? Что это? Это по-английски? – со смехом спросил молодой человек , предложивший проводить девушек. – Мы по-английски ни бум-бум!Активистки либо игнорировали выпады, либо сдержанно и развернуто отвечали на конкретные вопросы. «Патриоты» (к которым присоединились еще два человека) время от времени скандировали: «Россия! Россия!Россия!». Один из молодых людей посетовал, что «здесь бы Шаман не помешал». Молодые люди не стояли на месте. Они окружали феминисток, вклинивались между ними, перекрывали их плакаты своими, завешивали триколорами. «Патриоты» делали всё, чтобы лозунги феминисток нельзя было сфотографировать. Иногда полотнища флагов почти задевали лица пикетчиц. В какой-то момент, знамя Уральской феминистской инициативы скрестилось в воздухе с государственным флагом Российской Федерации.Психологическое давление нарастало. Одна из активисток, успокаивающе положила руку на спину подруге. Арина надела наушники и постукивала ногой в такт музыке. Но со стороны казалось, что всему миру безразлично происходящее. В сквере, что неудивительно для такого времени, не было прохожих. Полицейские оставались у ворот , никак не вмешиваясь в происходящее. От СМИ присутствовали только два человека. По мнению активистки Тамары, отсутствие людей связано с временем проведения пикета. А отсутствие журналистов – с давлением городских властей.Люди стали подходить в сквер только ближе к завершению пикета. Одна из прохожих, женщина пенсионного возраста по имени Светлана, прокомментировала происходящее:– Я не понимаю, что происходит! Две разные группы людей. У них разные плакаты. У одних «За Россию», у других – против домашнего насилия. Но они должны быть вместе!Появились и сочувствующие феминизму. Подошедший мужчина вступил в перепалку с одним из «патриотов». Ссору удалось пригасить сразу. Другая сочувствующая, девушка по имени Татьяна, согласилась дать мне комментарий:Время, отведённое на пикет, вышло. «Патриоты» потянулись к выходу. Пикетчики тоже стали собираться. Активистка Виктория прокомментировала завершившееся мероприятие:– То, что сейчас происходило, это прямая провокация. Нас предупредили о том, что такое будет происходить. Но протесты должны быть. Нас не запугать!Из сквера я вышел через второстепенные ворота. Прошел мимо полицейского, который неодобрительно смотрел на затянутое тучами небо. Пересёк дорогу. Я направлялся в сторону вокзала, откуда должен был уехать обратно, в Екатеринбург. Чтобы немного срезать путь, я прошёл через двор соседних со сквером домов. Во дворе, на поваленном дереве, сидели трое небрежно одетых мужчин. Перед ними на земле стояла бутылка водки. Один из мужчин, глядя на меня, сказал:– Во дворе приходиться пить. Видел сколько в «Колющенко» ментов? Совсем негде бухнуть!