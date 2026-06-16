Машинист тепловоза из Серова предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Серовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении машиниста тепловоза Эксплуатационного локомотивного депо «Серов-Сортировочный». Транспортный прокурор утвердил обвинительный акт и направил материалы дела в суд.Работнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество. По версии следствия, схема обмана работодателя действовала на протяжении всего 2025 года. Ежемесячно обвиняемый передавал в отдел кадров фиктивный договор найма жилья и поддельные квитанции об оплате. На основании этих документов предприятие выплачивало ему компенсацию за аренду жилья в Серове. На деле же машинист не снимал никакого жилья. Всё это время он безвозмездно проживал в Краснотурьинске у своей бывшей супруги. Таким образом, каждый месяц он получал деньги за несуществующие расходы.За год реализации мошеннической схемы работник незаконно получил от организации в общей сложности 194 тысячи рублей. К моменту направления дела в суд причинённый ущерб возмещён обвиняемым в полном объёме. Это обстоятельство может быть учтено судом при вынесении приговора в качестве смягчающего.Процесс по данному уголовному делу пройдёт в Серовском районном суде. Если приговор будет максимально суровым, обвиняемого отправят за решётку на два года. Мероприятие для возрастной категории 18+