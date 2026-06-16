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Свердловское «Яблоко» из-за опасений давления выдвинет список кандидатов на выборы в заксобрание в 1500 километрах от Екатеринбурга
Фото: Вечерние ведомости
Выдвижение хотят провести 27 июня в Москве — на предвыборном съезде всей партии «Яблоко». Об этом рассказал лидер свердловского реготделения Максим Петлин. По его словам, соответствующее уведомление уже подано в избирком Свердловской области (представитель избиркома, согласно закону, должен присутствовать на таком партийном мероприятии — прим. ).
На данный момент в списке свердловского «Яблока» на выборы в ЗакСО находится 65 человек, сказал Петлин. Их фамилии он раскрывать не стал, но отметил, что у партии «должна быть очень боевая первая тройка». Приём заявок на выдвижение при этом пока ещё продолжается, добавил Петлин.
В свердловском «Яблоке» объяснили решение провести выдвижение в 1500 километрах от Екатеринбурга «беспрецедентным давлением» на отделение партии в родной Свердловской области. Ранее выразившего намерение выдвинуться от партии учёного Грэя Болтачёва арестовали за якобы мат в общественном месте. А до этого устроили обыски у членов свердловского «Молодёжного Яблока», после которых молодёжная структура заявила о своём самороспуске, а её лидер Егор Ткаченко, против которого возбудили уголовное дело, заявил об эмиграции в Армению.
Решение о выдвижении списков кандидатов в региональные парламенты в ключевых для партии «Яблоко» регионах принял накануне федеральный политкомитет «Яблока». К таким регионам в партии отнесли Санкт-Петербург, Карелию и Свердловскую область. Свердловская область среди них, к слову, является единственным регионом, где «Яблоко» на данный момент не представлено фракцией в парламенте. Мероприятие для возрастной категории 18+
На данный момент в списке свердловского «Яблока» на выборы в ЗакСО находится 65 человек, сказал Петлин. Их фамилии он раскрывать не стал, но отметил, что у партии «должна быть очень боевая первая тройка». Приём заявок на выдвижение при этом пока ещё продолжается, добавил Петлин.
В свердловском «Яблоке» объяснили решение провести выдвижение в 1500 километрах от Екатеринбурга «беспрецедентным давлением» на отделение партии в родной Свердловской области. Ранее выразившего намерение выдвинуться от партии учёного Грэя Болтачёва арестовали за якобы мат в общественном месте. А до этого устроили обыски у членов свердловского «Молодёжного Яблока», после которых молодёжная структура заявила о своём самороспуске, а её лидер Егор Ткаченко, против которого возбудили уголовное дело, заявил об эмиграции в Армению.
Решение о выдвижении списков кандидатов в региональные парламенты в ключевых для партии «Яблоко» регионах принял накануне федеральный политкомитет «Яблока». К таким регионам в партии отнесли Санкт-Петербург, Карелию и Свердловскую область. Свердловская область среди них, к слову, является единственным регионом, где «Яблоко» на данный момент не представлено фракцией в парламенте. Мероприятие для возрастной категории 18+
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