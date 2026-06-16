В Екатеринбурге открылся пункт приёма покрышек: в первый день сдали более тонны шин





– отметили в мэрии. «Автомобильные шины – это не обычный бытовой мусор, их нельзя выбрасывать в контейнеры во дворах. Для них предусмотрен отдельный порядок: сбор, транспортировка, обработка и утилизация. Правильная утилизация шин помогает предотвратить появление свалок, снижает нагрузку на экологию и даёт отходам вторую жизнь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Открывшийся в минувшую субботу, 20 июня, в Железнодорожном районе Екатеринбурга мобильный пункт приёма отработанных покрышек за день принял более тонны автомобильных шин. Такую статистику Вечерним ведомостям привели в пресс-службе мэрии.Мобильный пункт открылся по адресу: улица Минометчиков, 30. Он работает по субботам с 10.00 до 16.00 и будет принимать отходы до конца года.Сдать покрышки могут все жители города – бесплатно, но не чаще двух раз в год и не более четырёх шин за одно посещение. Перед сдачей шины нужно очистить от грязи, камней, металла и следов горюче-смазочных материалов, уточнили в пресс-службе городской администрации.Помимо покрышек, в пункте бесплатно принимают мелкую бытовую технику, компьютеры, телефоны, зарядные устройства, а также отработанные моторные и трансмиссионные масла.Проект реализует Комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга совместно с администрацией Железнодорожного района и рядом специализированных компаний в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Мероприятие для возрастной категории 18+