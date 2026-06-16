В Екатеринбурге больше торговых площадей на жителя, чем в Москве и Петербурге

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Екатеринбург остается лидером среди крупных российских городов по обеспеченности торговыми площадями в торговых центрах и комплексах. Об этом на заседании комиссии Екатеринбургской городской думы сообщил директор департамента потребительского рынка и услуг администрации города Максим Чаплыгин.По его словам, с 2021 года на каждую тысячу жителей Екатеринбурга приходится около 900 кв. метров торговых площадей в ТЦ и ТК. По этому показателю город опережает Краснодар, Самару, Нижний Новгород, Воронеж, Москву и Санкт-Петербург.Сейчас в Екатеринбурге работают 42 торговых центра общей площадью почти 2 млн кв. метров и 60 торговых комплексов площадью около 600 тыс. кв. метров.Чаплыгин также отметил, что торговые центры постепенно становятся многофункциональными общественными пространствами. Часть объектов, по его словам, нуждается в реконцепции: создании новых «якорей» в виде парков развлечений, фуд-кортов, детских площадок и спортивных объектов, а также в обновлении общественных зон и цифровизации.В администрации города добавили, что в ближайшие годы к действующим 102 торговым центрам и комплексам должны присоединиться ТРЦ «Золотой», объединенный с автовокзалом, торгово-офисный объект «Мозаика» и торговая галерея на улице Маршала Жукова, 12. Мероприятие для возрастной категории 18+