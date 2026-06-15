Оказавшийся на улицах Екатеринбурга «колобочек» ищет дом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На улице Билимбаевской в Екатеринбурге местные жители уже несколько дней наблюдают кота. Он явно домашний, но по какой-то причине остался без крыши над головой.Неравнодушные люди сразу же стали размещать в Интернете объявления, с надеждой отыскать владельцев кота, однако никто так и не откликнулся. Зоозащитники делают из этого вывод, что животное намерено выбросили на произвол судьбы.Котика описывают как небольшого по размеру, коренастого и очень общительного. До сих пор ему попадаются добрые люди, которые подкармливают его, но подобная доверчивость рано или поздно может обернуться для животного бедой. Уже сейчас находятся граждане, которые выставляют новоиспеченного бродяжку из подъездов жилых домов даже в сильный дождь, а то и специально опрокидывают миски, в которых ему оставляют корм и питьё.Благотворительный фонд «ЗооЗащита» сообщает, что жители домов на улице Билимбаевской в срочном порядке подыскивают «колобочку» новый дом. Контактный номер для желающих взять его к себе — 8-912-249-475. Мероприятие для возрастной категории 18+