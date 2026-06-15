Возрастное ограничение 18+

Оказавшийся на улицах Екатеринбурга «колобочек» ищет дом

18.46 Среда, 24 июня 2026
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На улице Билимбаевской в Екатеринбурге местные жители уже несколько дней наблюдают кота. Он явно домашний, но по какой-то причине остался без крыши над головой.

Неравнодушные люди сразу же стали размещать в Интернете объявления, с надеждой отыскать владельцев кота, однако никто так и не откликнулся. Зоозащитники делают из этого вывод, что животное намерено выбросили на произвол судьбы.

Котика описывают как небольшого по размеру, коренастого и очень общительного. До сих пор ему попадаются добрые люди, которые подкармливают его, но подобная доверчивость рано или поздно может обернуться для животного бедой. Уже сейчас находятся граждане, которые выставляют новоиспеченного бродяжку из подъездов жилых домов даже в сильный дождь, а то и специально опрокидывают миски, в которых ему оставляют корм и питьё.

Благотворительный фонд «ЗооЗащита» сообщает, что жители домов на улице Билимбаевской в срочном порядке подыскивают «колобочку» новый дом. Контактный номер для желающих взять его к себе — 8-912-249-475.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
У вузов, школ и детсадов обещают отремонтировать дороги в Екатеринбурге
15 июня 2026
«Корзины добра» появились в зоомагазинах сети «Мир хвостатых»
17 июня 2026
Щенка Мориса в Екатеринбурге хотят прогнать через МРТ
19 июня 2026
Театральное сообщество Екатеринбурга просит Минкульт РФ поддержать «Коляда-театр»
15 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Страшный смерч в Кушве 22 июня 2026: что известно о последствиях урагана в Свердловской области

Фото разрушений и реакция властей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:54 Машинист тепловоза из Серова предстанет перед судом по делу о мошенничестве
19:29 «Не хватает стройматериалов». Свердловский омбудсмен призвала помочь пострадавшим от смерча в Кушве
19:12 Почти 32 тысячи нарушений за пять месяцев зафиксировали тагильские автоинспекторы
18:48 Свердловское «Яблоко» из-за опасений давления выдвинет список кандидатов на выборы в заксобрание в 1500 километрах от Екатеринбурга
18:46 Оказавшийся на улицах Екатеринбурга «колобочек» ищет дом
18:33 Фельдшер из деревни Васькино выдала липовый больничный жительнице Екатеринбурга
17:14 Сильный ветер и ливни ожидаются в Свердловской области
16:44 Проводившую «лечебные медитации» екатеринбурженку будут судить за мошенничество
16:25 В Екатеринбурге осудили трёх мужчин за хищение 6,5 миллиона рублей у пенсионеров
15:50 Серовскому пациенту, убившему своего соседа по палате за громкий храп, спустя два года предъявили обвинение
15:36 Суд в Екатеринбурге отказал в УДО пиарщику Ярославу Ширшикову
15:31 Зуб мудрости обнаружили в носу у юной пациентки в Екатеринбурге
15:14 Моторные лодки остаются самым популярным водным транспортом на Урале
14:33 Авито открыл набор на магистратуры по ИИ и управлению продуктами
14:32 В Екатеринбурге на Академика Парина на прокатном электросамокате сбил ребёнка
14:20 В Екатеринбурге на 20 дней закроют движение на улице Шишимской
13:32 Около 800 квартир в Екатеринбурге подключили к умным домофонам
13:15 Из-за засора русла реки в Кушве подтопило четыре придомовых территории
13:03 За убийство почти 20 лет назад в Берёзовском будут судить челябинца
12:59 У «Коляда-театра» вновь появился учредитель — Эке Вашакидзе удалось выиграть суд
11:38 Екатеринбургские таможенники обнаружили незадекларированные брелки при перевозке партии игрушек
10:33 В Екатеринбурге задержали фотографировавшую могилы девушку
10:21 340 человек ликвидируют последствия урагана в Кушве
09:47 Наркотики в приправе пыталась передать женщина родственнику в екатеринбургскую ИК-2
09:30 В Каменске-Уральском на пешеходном переходе сбили подростка на СИМ
22:27 Мэрия Екатеринбурга решила благоустроить Основинский парк за счёт городского бюджета
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
19:54 Машинист тепловоза из Серова предстанет перед судом по делу о мошенничестве
19:29 «Не хватает стройматериалов». Свердловский омбудсмен призвала помочь пострадавшим от смерча в Кушве
19:12 Почти 32 тысячи нарушений за пять месяцев зафиксировали тагильские автоинспекторы
18:48 Свердловское «Яблоко» из-за опасений давления выдвинет список кандидатов на выборы в заксобрание в 1500 километрах от Екатеринбурга
18:46 Оказавшийся на улицах Екатеринбурга «колобочек» ищет дом
18:33 Фельдшер из деревни Васькино выдала липовый больничный жительнице Екатеринбурга
17:14 Сильный ветер и ливни ожидаются в Свердловской области
16:44 Проводившую «лечебные медитации» екатеринбурженку будут судить за мошенничество
16:25 В Екатеринбурге осудили трёх мужчин за хищение 6,5 миллиона рублей у пенсионеров
15:50 Серовскому пациенту, убившему своего соседа по палате за громкий храп, спустя два года предъявили обвинение
15:36 Суд в Екатеринбурге отказал в УДО пиарщику Ярославу Ширшикову
15:31 Зуб мудрости обнаружили в носу у юной пациентки в Екатеринбурге
15:14 Моторные лодки остаются самым популярным водным транспортом на Урале
14:33 Авито открыл набор на магистратуры по ИИ и управлению продуктами
14:32 В Екатеринбурге на Академика Парина на прокатном электросамокате сбил ребёнка
14:20 В Екатеринбурге на 20 дней закроют движение на улице Шишимской
13:32 Около 800 квартир в Екатеринбурге подключили к умным домофонам
13:15 Из-за засора русла реки в Кушве подтопило четыре придомовых территории
13:03 За убийство почти 20 лет назад в Берёзовском будут судить челябинца
12:59 У «Коляда-театра» вновь появился учредитель — Эке Вашакидзе удалось выиграть суд
11:38 Екатеринбургские таможенники обнаружили незадекларированные брелки при перевозке партии игрушек
10:33 В Екатеринбурге задержали фотографировавшую могилы девушку
10:21 340 человек ликвидируют последствия урагана в Кушве
09:47 Наркотики в приправе пыталась передать женщина родственнику в екатеринбургскую ИК-2
09:30 В Каменске-Уральском на пешеходном переходе сбили подростка на СИМ
22:27 Мэрия Екатеринбурга решила благоустроить Основинский парк за счёт городского бюджета
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK