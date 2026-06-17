В путь по самой длинной узкоколейке мира зовёт «УралПролаз»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Экскурсионная группа «УралПролаз» совместно с гидом Анастасией Печерских организует для всех желающих необычное двухдневное приключение. Тур «Ночной нон-стоп по Алапаевской узкоколейке» — путешествие, которое забыть будет трудно.Маршрут пройдёт по самой длинной узкоколейной железной дороге в мире с шириной колеи 750 мм — от станции Алапаевск до станции Калач. Общая её протяжённость — 149 километров. За 26 часов участники сменят четыре вида транспорта: автобус, два узкоколейных поезда и мотодрезину.Мотодрезина, которая послужит транспортом на узкоколейке, разгоняется до 50 километров в час. Прокатившись по ней, туристы встретят рассвет в лесу. На Болотовских источниках, где находится редкое месторождение «огненной минеральной воды» с метаном, они поджарят яичницу на открытом пламени природного газа и попьют газированную минеральную воду прямо из источника.Маршрут включает посещение заброшенного села Калач, где сегодня остались лишь семь жителей, а электричество вырабатывается исключительно от генератора. Любителей истории ждёт поездка по старейшему сохранившемуся участку Бабиновского тракта 1612 года с осмотром исторических достопримечательностей. А в Мугайском музее образования туристы увидят лимонные деревья возрастом более 100 лет.Ближайшая поездка стартует уже завтра. Повторная запланирована на 11 июля. Организаторы необычного познавательного и увлекательного приключения предупреждают, что группа будущих путешественников ограничена — 16 человек. Узнать подробности и записаться в путешественники по узкоколейки можно по номеру телефона +7 908-908-82-81. Мероприятие для возрастной категории 18+