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На «Кафедре» в Екатеринбурге НЛО станут опознанными летающими объектами

20.55 Среда, 24 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Фестиваль научных и культурных лекций «Кафедра» пройдёт в Екатеринбурга во второй день июля. В этом году одной из его площадок станет креативный кластер на проспекте Ленина.

Площадка ИЦАЭ в креативном кластере «Л52» присоединится к фестивалю со специальной космической программой (именно 2 июля отмечается Всемирный день НЛО).

Вечер откроется в 19.00 лекцией астронома Максима Кулеша — преподавателя УрФУ и младшего научного сотрудника Коуровской обсерватории. Его выступление называется «Автостопом по галактике: превращаем НЛО в ОЛО» (то есть неопознанные летающие объекты — в опознанные). Слушатели узнают, где чаще всего фиксируют предполагаемые «инопланетные корабли» и чем они оказываются в действительности. Лектор также разберёт популярные байки про пришельцев и расскажет об экзопланетах.

В 20.00 эстафету примет Ксения Бутова — кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН. Её лекция посвящена атрофии мышечной ткани при бездействии — явлению, с которым хорошо знакомы космонавты на орбите. Без привычных гравитационных нагрузок в организме запускаются процессы, постепенно разрушающие мышцы. Учёная объяснит, как именно гравитация влияет на мышечную систему и что происходит с телом в условиях длительного покоя или невесомости.

Оба мероприятия пройдут в следующий четверг, 2 июля. Вход на лекции свободный, однако предварительная регистрация обязательна: ссылка для лекции про НЛО — https://neonagency.timepad.ru/event/4038415/. Ссылка для лекции про атрофию мышц.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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Страшный смерч в Кушве 22 июня 2026: что известно о последствиях урагана в Свердловской области

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19:12 Почти 32 тысячи нарушений за пять месяцев зафиксировали тагильские автоинспекторы
18:59 Клён упал и перегородил целую улицу в Екатеринбурге
18:48 Свердловское «Яблоко» из-за опасений давления выдвинет список кандидатов на выборы в заксобрание в 1500 километрах от Екатеринбурга
18:46 Оказавшийся на улицах Екатеринбурга «колобочек» ищет дом
18:33 Фельдшер из деревни Васькино выдала липовый больничный жительнице Екатеринбурга
17:14 Сильный ветер и ливни ожидаются в Свердловской области
16:44 Проводившую «лечебные медитации» екатеринбурженку будут судить за мошенничество
16:25 В Екатеринбурге осудили трёх мужчин за хищение 6,5 миллиона рублей у пенсионеров
15:50 Серовскому пациенту, убившему своего соседа по палате за громкий храп, спустя два года предъявили обвинение
15:36 Суд в Екатеринбурге отказал в УДО пиарщику Ярославу Ширшикову
15:31 Зуб мудрости обнаружили в носу у юной пациентки в Екатеринбурге
15:14 Моторные лодки остаются самым популярным водным транспортом на Урале
14:33 Авито открыл набор на магистратуры по ИИ и управлению продуктами
14:32 В Екатеринбурге на Академика Парина на прокатном электросамокате сбил ребёнка
14:20 В Екатеринбурге на 20 дней закроют движение на улице Шишимской
13:32 Около 800 квартир в Екатеринбурге подключили к умным домофонам
13:15 Из-за засора русла реки в Кушве подтопило четыре придомовых территории
13:03 За убийство почти 20 лет назад в Берёзовском будут судить челябинца
12:59 У «Коляда-театра» вновь появился учредитель — Эке Вашакидзе удалось выиграть суд
11:38 Екатеринбургские таможенники обнаружили незадекларированные брелки при перевозке партии игрушек
10:33 В Екатеринбурге задержали фотографировавшую могилы девушку
10:21 340 человек ликвидируют последствия урагана в Кушве
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