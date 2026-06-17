Возрастное ограничение 18+
На «Кафедре» в Екатеринбурге НЛО станут опознанными летающими объектами
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Фестиваль научных и культурных лекций «Кафедра» пройдёт в Екатеринбурга во второй день июля. В этом году одной из его площадок станет креативный кластер на проспекте Ленина.
Площадка ИЦАЭ в креативном кластере «Л52» присоединится к фестивалю со специальной космической программой (именно 2 июля отмечается Всемирный день НЛО).
Вечер откроется в 19.00 лекцией астронома Максима Кулеша — преподавателя УрФУ и младшего научного сотрудника Коуровской обсерватории. Его выступление называется «Автостопом по галактике: превращаем НЛО в ОЛО» (то есть неопознанные летающие объекты — в опознанные). Слушатели узнают, где чаще всего фиксируют предполагаемые «инопланетные корабли» и чем они оказываются в действительности. Лектор также разберёт популярные байки про пришельцев и расскажет об экзопланетах.
В 20.00 эстафету примет Ксения Бутова — кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН. Её лекция посвящена атрофии мышечной ткани при бездействии — явлению, с которым хорошо знакомы космонавты на орбите. Без привычных гравитационных нагрузок в организме запускаются процессы, постепенно разрушающие мышцы. Учёная объяснит, как именно гравитация влияет на мышечную систему и что происходит с телом в условиях длительного покоя или невесомости.
Оба мероприятия пройдут в следующий четверг, 2 июля. Вход на лекции свободный, однако предварительная регистрация обязательна: ссылка для лекции про НЛО — https://neonagency.timepad.ru/event/4038415/. Ссылка для лекции про атрофию мышц. Мероприятие для возрастной категории 18+
Площадка ИЦАЭ в креативном кластере «Л52» присоединится к фестивалю со специальной космической программой (именно 2 июля отмечается Всемирный день НЛО).
Вечер откроется в 19.00 лекцией астронома Максима Кулеша — преподавателя УрФУ и младшего научного сотрудника Коуровской обсерватории. Его выступление называется «Автостопом по галактике: превращаем НЛО в ОЛО» (то есть неопознанные летающие объекты — в опознанные). Слушатели узнают, где чаще всего фиксируют предполагаемые «инопланетные корабли» и чем они оказываются в действительности. Лектор также разберёт популярные байки про пришельцев и расскажет об экзопланетах.
В 20.00 эстафету примет Ксения Бутова — кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН. Её лекция посвящена атрофии мышечной ткани при бездействии — явлению, с которым хорошо знакомы космонавты на орбите. Без привычных гравитационных нагрузок в организме запускаются процессы, постепенно разрушающие мышцы. Учёная объяснит, как именно гравитация влияет на мышечную систему и что происходит с телом в условиях длительного покоя или невесомости.
Оба мероприятия пройдут в следующий четверг, 2 июля. Вход на лекции свободный, однако предварительная регистрация обязательна: ссылка для лекции про НЛО — https://neonagency.timepad.ru/event/4038415/. Ссылка для лекции про атрофию мышц. Мероприятие для возрастной категории 18+
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