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Клён упал и перегородил целую улицу в Екатеринбурге
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Ясенелистный клён упал на улице Хохрякова между улицами Куйбышева и Народной воли, недалеко от входа в научно-исследовательский институт Уралмеханобр.
Упавшее дерево перегородило проезжую часть и повредило один из проезжавших автомобилей, разбив ему заднее стекло.
Отметим, в апреле 2026 года Минприроды Свердловской области утвердило перечень опасных инвазивных растений, распространение которых необходимо предотвратить — клён ясенелистный вошёл в этот список. Однако это не означает, что его предписано уничтожать —следует лишь не допускать его распространения.
Упавшее дерево перегородило проезжую часть и повредило один из проезжавших автомобилей, разбив ему заднее стекло.
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Отметим, в апреле 2026 года Минприроды Свердловской области утвердило перечень опасных инвазивных растений, распространение которых необходимо предотвратить — клён ясенелистный вошёл в этот список. Однако это не означает, что его предписано уничтожать —следует лишь не допускать его распространения.
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомостиМероприятие для возрастной категории 18+
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