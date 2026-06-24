Клён упал и перегородил целую улицу в Екатеринбурге

Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Ясенелистный клён упал на улице Хохрякова между улицами Куйбышева и Народной воли, недалеко от входа в научно-исследовательский институт Уралмеханобр.Упавшее дерево перегородило проезжую часть и повредило один из проезжавших автомобилей, разбив ему заднее стекло.Отметим, в апреле 2026 года Минприроды Свердловской области утвердило перечень опасных инвазивных растений, распространение которых необходимо предотвратить — клён ясенелистный вошёл в этот список. Однако это не означает, что его предписано уничтожать —следует лишь не допускать его распространения.Мероприятие для возрастной категории 18+