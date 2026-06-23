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«Не хватает стройматериалов». Свердловский омбудсмен призвала помочь пострадавшим от смерча в Кушве
Фото: аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области и член президентского СПЧ Татьяна Мерзлякова посетила Кушву и встретилась с жителями домов, пострадавших от разрушительного смерча.
Как сообщили в аппарате свердловского омбудсмена, вместе с замглавы округа по социальным вопросам Вячеславом Кожевниковым и руководителем пункта сбора гуманитарной помощи на базе кушвинского ДК Натальей Вырупаевой Мерзлякова убедилась, что добровольцы со всего Урала везут в Кушву воду, еду, одежду и средства личной гигиены.
По её словам, людям необходимы стройматериалы, инструменты, а также продукты и вещи первой необходимости.
Мерзлякова отметила, что в Екатеринбурге на улице Малышева, 31Д открылся ещё один пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от урагана. Ранее сообщалось, что помощь для пострадавших принимают в кушвинском ДК (площадь Культуры, 1), а также в центрах «Православной службы милосердия» в Екатеринбурге: на Юлиуса Фучика, 3 и Кирова, 65 (Успенский собор на ВИЗе). Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в аппарате свердловского омбудсмена, вместе с замглавы округа по социальным вопросам Вячеславом Кожевниковым и руководителем пункта сбора гуманитарной помощи на базе кушвинского ДК Натальей Вырупаевой Мерзлякова убедилась, что добровольцы со всего Урала везут в Кушву воду, еду, одежду и средства личной гигиены.
По её словам, людям необходимы стройматериалы, инструменты, а также продукты и вещи первой необходимости.
«Многие обращаются за содействием в восстановлении разрушенных домов, поэтому им нужны стройматериалы, профнастил, краска, гвозди, молотки, топоры и другие инструменты. Также есть необходимость в продуктах длительного хранения – масле, воде, муке, в постельном белье, повседневной и школьной одежде, ведь до 1 сентября остаётся не так уж много времени»,
— говорит Мерзлякова.
Мерзлякова отметила, что в Екатеринбурге на улице Малышева, 31Д открылся ещё один пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от урагана. Ранее сообщалось, что помощь для пострадавших принимают в кушвинском ДК (площадь Культуры, 1), а также в центрах «Православной службы милосердия» в Екатеринбурге: на Юлиуса Фучика, 3 и Кирова, 65 (Успенский собор на ВИЗе). Мероприятие для возрастной категории 18+
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