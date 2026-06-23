«Не хватает стройматериалов». Свердловский омбудсмен призвала помочь пострадавшим от смерча в Кушве

«Многие обращаются за содействием в восстановлении разрушенных домов, поэтому им нужны стройматериалы, профнастил, краска, гвозди, молотки, топоры и другие инструменты. Также есть необходимость в продуктах длительного хранения – масле, воде, муке, в постельном белье, повседневной и школьной одежде, ведь до 1 сентября остаётся не так уж много времени»,