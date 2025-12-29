Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают об отставке замминистра экономики Свердловской области Карташова
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают об увольнении заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области Ивана Карташова.
«Сигнал Урал», ссылаясь на департамент информационной политики региона, пишет, что кадровое решение принято сегодня, 30 декабря. По данным «Ъ-Урал», он написал заявление по собственному желанию.
До работы заместителем министра Карташов занимал должность главы Режевского муниципального округа. Изначально считалось, что он ушёл с поста мэра по собственному желанию, но на позапрошлой неделе Свердловский областной суд изменил формулировку, указав, что «полномочия Ивана Карташова прекращены досрочно в связи с утратой доверия за неисполнение обязанностей, установленных федеральными законами "О противодействии коррупции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"».
На официальном портале Министерства экономики и территориального развития Свердловской области он ещё значится как заместитель министра.
Напомним, что в Свердловской области министерство экономики и территориального развития преобразовали в министерство экономики, инвестиций и территориального развития.
