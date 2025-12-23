Возрастное ограничение 18+
Паслер сократил состав свердловского правительства до 25 человек
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Денис Паслер сократил состав регионального правительства до 25 человек.
Как сообщили в департаменте информационной политики, на замену министру инвестиций и развития и министру промышленности и науки после преобразования министерства экономики и территориального развития в министерство экономики, инвестиций и территориального развития в структуру правительства ввели одну должность первого заместителя губернатора – министра промышленности и науки.
«Формирование структуры правительства Свердловской области будет продолжено»,
– сообщили в ДИПе.
